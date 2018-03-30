В Узбекистане разрешили допрашивать свидетелей в формате видеоконференции

В настоящий момент в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом республики допрос свидетелей проводится непосредственно при их личной встрече с дознавателем или следователем

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Сенат Узбекистана на пленарном заседании одобрил поправки в законодательство, позволяющие допрашивать свидетелей по уголовному делу в режиме видеоконференции, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационную службу верхней палаты парламента.

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"Законом вносятся изменения и дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) Республики Узбекистан, предусматривающие возможность проведения открытого разбирательства дел по инициативе суда или по ходатайству участников уголовного процесса с использованием аудио- и видеозаписи, а также в режиме видеоконференцсвязи", — сказал представитель Сената.

Поправки в УПК также предоставляют право публикаций на официальном веб-сайте суда решений, вступивших в законную силу, с согласия участников уголовного процесса. Исключение составят судебные решения по делам, рассмотренным в закрытом режиме.

Закон о поправках направлен на подпись президенту Узбекистана.

В настоящий момент в соответствии с УПК республики допрос свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых проводится непосредственно при их личной встрече с дознавателем или следователем.