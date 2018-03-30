В Узбекистане разрешили допрашивать свидетелей в формате видеоконференции

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Сенат Узбекистана на пленарном заседании одобрил поправки в законодательство, позволяющие допрашивать свидетелей по уголовному делу в режиме видеоконференции, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационную службу верхней палаты парламента.
Поправки в УПК также предоставляют право публикаций на официальном веб-сайте суда решений, вступивших в законную силу, с согласия участников уголовного процесса. Исключение составят судебные решения по делам, рассмотренным в закрытом режиме.
Закон о поправках направлен на подпись президенту Узбекистана.
В настоящий момент в соответствии с УПК республики допрос свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых проводится непосредственно при их личной встрече с дознавателем или следователем.