Сотрудника ГУВД Ташкента оштрафовали за телефонные разговоры за рулем

Фото инспектора, который говорил по телефону во время управления автомобилем, появились в социальной сети Facebook

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Сотрудника ГУВД Ташкента, которого бдительные горожане сфотографировали разговаривающим по телефону за рулем, оштрафовали, сообщили в ГУВД.

Фотографию милиционера, который разговаривал по сотовому телефону, находясь за рулем, опубликовали пользователи в одной из групп в социальной сети Facebook. Под постом появилось много гневных комментариев, некоторые из них были оскорбительными и содержали ненормативную лексику.

"Понятны возмущения граждан, вызванные нарушением законности со стороны того, кто сам призван стоять на страже закона", — отметили в ГУВД.

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Инспектор профилактики УКД ОВД Учтепинского района Абдумумин А., которого запечатлели на фото, в соответствии со статьей 1281 Кодекса Узбекистана об административной ответственности ("Пользование водителями телефоном во время управления транспортным средством") оштрафован на два МРЗП.

Граждане, оставившие под записью комментарии с ненормативной лексикой, также были привлечены к ответственности за оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства личности сотрудника ГУВД столицы. Они оштрафованы на пять МРЗП.

ГУВД Ташкента призывает граждан быть терпимее, вежливее и не оскорблять друг друга.