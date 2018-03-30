В Узбекистане начали проверку после жалобы на побои детей в детсаду

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В социальных сетях накануне распространился видеоролик, в котором воспитательница детского сада, предположительно, расположенного в Узбекистане, бьет детей сложенной вдвое тетрадью по голове и другим частям тела.
Ролик вызвал большой ажиотаж у пользователей, тем более что подобные случаи уже были отмечены в узбекских детсадах. К расследованию дела подключились правоохранительные органы и руководство Министерства дошкольного образования.Как прокомментировали в министерстве, специально созданная рабочая группа начала проверку по данному факту. Она должна выяснить все обстоятельства произошедшего.
"Проведение проверки по данному факту взято на особый контроль руководством. Мы оповестим общественность о результатах проверки", — отметил в министерстве.
При этом интересно, что многие пользователи, комментируя ролик, отмечали, что в нем нет ничего страшного.
"В каждом садике по 30 и больше детей, всем им что-то надо, все бегают, кричат. Мой такой же, каждый день в сад вожу. Как их еще успокоить? Ничего страшного", — отмечает пользовательница.
Но были и те, кто призывал разобраться с ситуацией и наказать воспитателя.
На прошлой неделе Минюст Узбекистана сообщил, что каждый детский сад республики будет оснащен камерами видеонаблюдения, а родители смогут наблюдать за своими детьми через интернет.