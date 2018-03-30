В Узбекистане начали проверку после жалобы на побои детей в детсаду

Ранее Шавкат Мирзиёев поручил установить камеры видеонаблюдения в общественных местах, прежде всего в детских садах и школах

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В социальных сетях накануне распространился видеоролик, в котором воспитательница детского сада, предположительно, расположенного в Узбекистане, бьет детей сложенной вдвое тетрадью по голове и другим частям тела.

Ролик вызвал большой ажиотаж у пользователей, тем более что подобные случаи уже были отмечены в узбекских детсадах. К расследованию дела подключились правоохранительные органы и руководство Министерства дошкольного образования.

Как прокомментировали в министерстве, специально созданная рабочая группа начала проверку по данному факту. Она должна выяснить все обстоятельства произошедшего.

"Проведение проверки по данному факту взято на особый контроль руководством. Мы оповестим общественность о результатах проверки", — отметил в министерстве.

При этом интересно, что многие пользователи, комментируя ролик, отмечали, что в нем нет ничего страшного.

"В каждом садике по 30 и больше детей, всем им что-то надо, все бегают, кричат. Мой такой же, каждый день в сад вожу. Как их еще успокоить? Ничего страшного", — отмечает пользовательница.

Но были и те, кто призывал разобраться с ситуацией и наказать воспитателя.

Пресс-служба министерства народного образования РУз Министр дошкольного образования выявила нарушения в детских садах

"В любом садике попробуйте оставить даже не камеру, а просто диктофон — ужаснетесь! Раньше даже в кишлаках, не знакомых с детской психологией и культурой общения с детьми так не разговаривали. Впечатление, что воспитатель и няня даже школу не закончили. Эй….. и далее, а крик, а тон, словно не с детьми, а на поле с животными", — пишет другая.

На прошлой неделе Минюст Узбекистана сообщил, что каждый детский сад республики будет оснащен камерами видеонаблюдения, а родители смогут наблюдать за своими детьми через интернет.