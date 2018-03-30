Сенат Узбекистан отправил на доработку документ о порядке проведения свадеб

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Сенат Олий Мажлис 29 марта рассмотрел вопрос о принятии постановления, согласно которому было предложено ограничить расходы и строго регламентировать порядок проведения свадеб.

Заместитель председателя Комитета по науке, образованию, культуре и спорту Гавхар Алимова заявила о предложении комитета по усовершенствованию постановления и создании Республиканской комиссии для изучения этого вопроса.

"Необходимо активизировать участие соответствующих министерств, ведомств и общественных организаций для совершенствования данного Постановления", — заключила Алимова.

Напомним, документ, подготовленный сенатом Олий Мажлиса, регламентирует проведение свадеб, поминальных мероприятий и других семейных торжеств. По мнению властей Узбекистана, в последние годы такие мероприятия проходят крайне роскошно и расточительно, что негативно сказывается не только на финансовом состоянии семей, но и на всем образе жизни людей.

Проект постановления включает в себя ограничения по количеству гостей на торжествах и времени проведения банкетов. Также документом регламентируется количество машин на свадьбе и число музыкальных ансамблей, которые развлекают гостей события.