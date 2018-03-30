Председатель СГБ заявил об активизации разрушительных политических сил

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В настоящее время разрушительные политические силы как — "Бирлик", "Эрк" стараются легализовать свою деятельность в Узбекистане.
"Сегодня в их планах легализоваться, а завтра вывести из строя политическую систему страны", — заявил Ихтиёр Абдуллаев, выступая в Сенате.
Председатель службы государственной безопасности Ихтиёр Абдуллаев в своем выступлении на четырнадцатом заседании Сената Олий Мажлиса Узбекистана заявил, что активизация запрещенного в России и ряде государств ИГИЛ, движения "Талибан", "Исламского движения Туркестана" и другие вооруженных группировок, а также возвращение в Узбекистан выходцев ЦА, которые участвовали в боевых действиях, представляют новую угрозы для безопасности республики.
Вместе с этим, открытие границ с соседними государствами также несет определенные угрозы, связанные с ростом контрабанды наркотиков и оружия, а также экстремистской литературы, заключил глава СГБ республики.
Напомним, в марте этого года Службу нацбезопасности Узбекистана переименовали в Службу государственной безопасности.