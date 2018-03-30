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Автомат в руках члена незаконного вооруженного формирования

Председатель СГБ заявил об активизации разрушительных политических сил

© Sputnik/ Валерий Мельников
Общество
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Возвращение в Узбекистан выходцев ЦА, которые участвовали в боевых действиях на стороне боевиков, также представляет новые угрозу для безопасности республики, заявил председатель службы государственной безопасности Ихтиёр Абдуллаев

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В настоящее время разрушительные политические силы как — "Бирлик", "Эрк" стараются легализовать свою деятельность в Узбекистане.

"Сегодня в их планах легализоваться, а завтра вывести из строя политическую систему страны", — заявил Ихтиёр Абдуллаев, выступая в Сенате.

Председатель службы государственной безопасности Ихтиёр Абдуллаев в своем выступлении на четырнадцатом заседании Сената Олий Мажлиса Узбекистана заявил, что активизация запрещенного в России и ряде государств ИГИЛ, движения "Талибан", "Исламского движения Туркестана" и другие вооруженных группировок, а также возвращение в Узбекистан выходцев ЦА, которые участвовали в боевых действиях, представляют новую угрозы для безопасности республики.

Папка с документами
Spuntik / Дмитрий Астахов
Свыше 18 тысяч узбекистанцев исключены из черного списка экстремистов
По словам Абдуллаева, в последние время послабления в религиозной сфере некоторые граждане понимают неправильно, что приводит к росту числа религиозных экстремистов на некоторых территориях, где преобладает идеи салафитов. Люди там носят бороду, пытаются примкнуть к разным движениям. Иногда некоторые лица требуют создания отделных учебных классов для женщин.

Вместе с этим, открытие границ с соседними государствами также несет определенные угрозы, связанные с ростом контрабанды наркотиков и оружия, а также экстремистской литературы, заключил глава СГБ республики.

Напомним, в марте этого года Службу нацбезопасности Узбекистана переименовали в Службу государственной безопасности.

Теги:
СГБ, Экстремизм



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