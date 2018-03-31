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На Международной олимпиаде по иностранному языку среди курсантов высших военных образовательных учреждений и вузов

Курсанты из Узбекистана стали третьими на олимпиаде по иностранному языку

Фото: Министерство обороны Узбекистана
Общество
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Следующая олимпиада среди курсантов - по математике - пройдет в апреле в Казахстане; Узбекистан представят курсанты Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Команда военнослужащих из Узбекистана, дебютировавшая на Международной олимпиаде по иностранному языку среди курсантов высших военных образовательных учреждений и вузов, показала отличный результат.

Курсанты Джизакского высшего военного авиационного училища заняли почетное третье место.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Узбекистана.

В олимпиаде, которая проходила 26-30 марта в Монте-Мелконянском военном колледже Армении, принимали участие Аббос Рахимжонов, Лазиз Рахимов и Бекпулат Бокижонов во главе с заведующим кафедрой английского языка Центра "Партнерство во имя мира" Вооруженных Сил Республики Узбекистан Ильей Зверевым.

На Международной олимпиаде по иностранному языку среди курсантов высших военных образовательных учреждений и вузов
Фото: Министерство обороны Узбекистана
На Международной олимпиаде по иностранному языку среди курсантов высших военных образовательных учреждений и вузов

Всего в мероприятии участвовало 9 курсантских команд военных училищ России, Белоруссии, Узбекистана, Армении и Казахстана.

Первого места удостоилась российская команда курсантов (Военный университет), а вторую ступень пьедестала заняла одна из трех команд Армении (Военный университет им. Вазгена Саркисяна).

Следующая олимпиада среди курсантов — по математике — пройдет со 2 по 6 апреля в Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи (Казахстан). На этом конкурсе Узбекистан представят курсанты Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища.

Теги:
Узбекистан



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