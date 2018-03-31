18:44 31 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 24°C
Прямой эфир
Поиск
Салон Boeing 787 Dreamliner

UzAirways снизил цены на авиарейсы Ташкент—Нью-Йорк

© Узбекистон хаво йуллари
Общество
Получить короткую ссылку
29310

Минимальная стоимость билетов класса «S» на данный рейс в одну сторону снижена до 288 евро - на 89 евро дешевле нынешних цен

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Авиакомпания "Узбекистан хаво йуллари", начиная с 31 марта 2018 года, снижает стоимость билетов на направлении Ташкент — Нью-Йорк — Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Минимальная стоимость билетов класса «S» на данный рейс в одну сторону снижена до 288 евро (на 89 евро дешевле нынешних цен), в обе стороны — до 496 евро (125 евро).

Самолёт авиакомпании Узбекистон хаво йуллари
© Gennady Misko
Запущен первый беспосадочный авиарейс из Ташкента в Нью-Йорк
Стоимость авиабилетов в экономическом классе «O» снижена до 377 (дешевле на 60 евро), туда-обратно — до 621 евро (100 евро).
Отметим, что беспересадочный полет в одну сторону, по расчетам специалистов, длится 13 часов. Он совершается на самолете Боинг 787 Дримлайнер.

Для эксплуатации самолетов нового типа в Узбекистане был сформирован летный отряд, состоящий из двух инструкторов и 18 пилотов, на авиапредприятии Uzbekistan airways technics подготовлены 64 специалиста, в том числе шесть инструкторов, которые будут проводить подготовку инженерно-технического состава по практическим занятиям на самолете.

Теги:
США, Узбекистан, Общество



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Проверка пожарной безопасности в торговых центрах
    Уроки Кемерова

    В Казахстане после трагедии в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерове изменятся строительные нормы.

  • Президент Центра перспективных исследований, представитель Российского института стратегических исследований в Кыргызской Республике Сергей Масаулов. Архивное фото
    Призрачная угроза

    Эксперт рассказал, почему в Кыргызстане меньше проявлений терроризма, чем у соседей, но шире распространяются экстремистские взгляды.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    Прерванный полет

    Три рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" из Таджикистана в Россию отменили из-за неразрешенной ситуации между авиавластями двух стран.

  • Один из грязевых вулканов Абшерона, архивное фото
    По пояс в грязи

    В бакинском районе проснулся 150-метровый грязевой вулкан, который извергался в последний раз десять лет назад.

  • 25 тысяч евро в коробках с конфетами обнаружили минские таможенники в посылке
    Французские сладости

    Белорусские таможенники обнаружили 25 тысяч евро в коробках с шоколадными конфетами, которые были отправлены из Франции жителю Минска.

  • Даур Тарба на заседании кабмина об исполнении Республиканского бюджета
    Масштаб ущерба

    Министр сельского хозяйства Абхазии рассказал, какой ущерб нанесет республике запрет Россельхознадзора на ввоз в Россию агропродукции.

  • Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
    Кемеровская трагедия

    "Он остался спасать детей": 70-летний армянин рассказал о своих погибших при пожаре в Кемерове сыне и внуке.

  • Вилнис Кирсис
    Это низко!

    Мэр Риги Нил Ушаков осадил депутата Вилниса Кирсиса, усомнившегося в искренности помощи семьям погибших при пожаре в Кемерове.

  • Жители Клайпеды скорбят вместе с Кемерово
    В память о жертвах

    Депутаты городского совета Клайпеды почтили минутой молчания жертв пожара, произошедшего в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

  • Тирасполь
    Надежда на встречу

    Когда состоится встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского, рассказал глава МИД непризнанной республики.

  • Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Чепа
    Тяжелая зависимость

    В Госдуме решение Эстонии запретить въезд россиянам из "списка Магнитского" объяснили зависимостью Таллинна и отсутствием собственной внешней политики.

  • Здание парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале
    Новый выбор

    Депутатов в Южной Осетии будут выбирать по новому закону. Что изменилось, и почему парламент поддержал законопроект?

  • Проверка пожарной безопасности в торговых центрах
    Уроки Кемерова

    В Казахстане после трагедии в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерове изменятся строительные нормы.

  • Президент Центра перспективных исследований, представитель Российского института стратегических исследований в Кыргызской Республике Сергей Масаулов. Архивное фото
    Призрачная угроза

    Эксперт рассказал, почему в Кыргызстане меньше проявлений терроризма, чем у соседей, но шире распространяются экстремистские взгляды.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    Прерванный полет

    Три рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" из Таджикистана в Россию отменили из-за неразрешенной ситуации между авиавластями двух стран.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Президент Шавкат Мирзиёев побеседовал с жителями махалли Заргарлик города Джизака
Джизакский вояж Мирзиёева: экспорт хлопка и видеокамеры в школах
СПУТНИК_Старт ракеты Союз 2.1В с военным спутником с космодрова Плесецк
Запуск российской ракеты с военным спутником состоялся в Плесецке
Как купить льготный билет на самолет или поезд
Как мигранту купить льготный билет на поезд или самолет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054