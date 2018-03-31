UzAirways снизил цены на авиарейсы Ташкент—Нью-Йорк

Минимальная стоимость билетов класса «S» на данный рейс в одну сторону снижена до 288 евро - на 89 евро дешевле нынешних цен

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Авиакомпания "Узбекистан хаво йуллари", начиная с 31 марта 2018 года, снижает стоимость билетов на направлении Ташкент — Нью-Йорк — Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Минимальная стоимость билетов класса «S» на данный рейс в одну сторону снижена до 288 евро (на 89 евро дешевле нынешних цен), в обе стороны — до 496 евро (125 евро).

Стоимость авиабилетов в экономическом классе «O» снижена до 377 (дешевле на 60 евро), туда-обратно — до 621 евро (100 евро).Отметим, что беспересадочный полет в одну сторону, по расчетам специалистов, длится 13 часов. Он совершается на самолете Боинг 787 Дримлайнер.

Для эксплуатации самолетов нового типа в Узбекистане был сформирован летный отряд, состоящий из двух инструкторов и 18 пилотов, на авиапредприятии Uzbekistan airways technics подготовлены 64 специалиста, в том числе шесть инструкторов, которые будут проводить подготовку инженерно-технического состава по практическим занятиям на самолете.