Очень горько: в Ташкентской области гости отравились на свадьбе

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. На свадьбе в Ташкентской области отравились 55 человек, в том числе шестеро детей, сообщает Uznews.uz со ссылкой на данные пресс-службы Министерства здравоохранения республики.
Инцидент произошел в минувшую пятницу, 30 марта, в Бекабаде.
Пострадавшие рассказали, что употребляли салаты и различные угощения в ресторанах "Бахт-Уйи" и "Дильдора", в которых проходили свадьба и девичник.
Гости употребляли салаты "Мужской каприз", "Японский", "От шефа", "Пикантный", "Оливье" и другие, а также блюда: норин, чучвара, люла кабоб, угра, бефстроганов.
Они были госпитализированы с предварительным диагнозом "Пищевая токсикоинфекция. Острый гастроэнтерит".
Состояние пострадавших — средней тяжести. В данный момент им оказывается квалифицированная медицинская помощь.