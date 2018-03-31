Очень горько: в Ташкентской области гости отравились на свадьбе

Все пострадавшие - 55 человек - посещали местные рестораны, где проходила свадьба и девичник. На мероприятиях подавали европейские и национальные блюда

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. На свадьбе в Ташкентской области отравились 55 человек, в том числе шестеро детей, сообщает Uznews.uz со ссылкой на данные пресс-службы Министерства здравоохранения республики.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 30 марта, в Бекабаде.

В медучреждение обратились граждане с жалобами на слабость, тошноту, рвоту, диарею и высокую температуру.

Пострадавшие рассказали, что употребляли салаты и различные угощения в ресторанах "Бахт-Уйи" и "Дильдора", в которых проходили свадьба и девичник.

Гости употребляли салаты "Мужской каприз", "Японский", "От шефа", "Пикантный", "Оливье" и другие, а также блюда: норин, чучвара, люла кабоб, угра, бефстроганов.

Они были госпитализированы с предварительным диагнозом "Пищевая токсикоинфекция. Острый гастроэнтерит".

Состояние пострадавших — средней тяжести. В данный момент им оказывается квалифицированная медицинская помощь.