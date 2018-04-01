На смену жаре в Узбекистан пришли заморозки

Синоптики предупреждают, что температура воздуха в ночные часы может опустить до отметки -2 градуса

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. По данным Узгидромета, на территорию Узбекистана через Каспийское море идет влажная и относительно прохладная воздушная масса с районов Поволжья.

В понедельник, 2 апреля, по большей части территории республики ожидается погода без осадков, лишь по областям Ферганской долины местами пройдут дожди, возможны грозы.

Ожидается также усиление ветра до 15-20 м/с, порывы до 23-28 м/с.

1-2 апреля температура воздуха в дневные часы понизится до 5-10 градусов тепла, по северу до 2-7 градусов тепла.

AP Photo К концу недели жителей Узбекистана ждет тридцатиградусная жара

Ночью столбики термометров опустятся нуля градусов, местами возможны заморозки до 1-2 градусов мороза.

Отметим, что в конце марта в республике наблюдалась жара, в некоторых регионах воздух прогревался до 33 градусов. При этом в Ташкенте 26 марта завершился отопительный сезон. Теперь тепло в жилых домах, а также в детских сада, образовательных и лечебных учреждениях появится только в ноябре.

В связи с резким похолоданием МЧС Узбекистана призывает население правильно оценивать погодные условия.