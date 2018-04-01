Байкеры открыли сезон в Узбекистане благотворительным шоу

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Ташкенте в воскресенье, 1 апреля, прошла благотворительная акция к открытию мотосезона, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В мероприятии участвовали более 200 байкеров со всех городов Узбекистана, а также из Кыргызстана и Казахстана.
Мероприятие носило благотворительный характер. Гостями этого события стали воспитанники детских домов и ребята из малообеспеченных семей.
Организаторы вручили им подарки.
Также в открытии мотосезона выступили воспитанники детского дома №15 Букинского района, среди них были участницы проекта "Ты супер! Танцы" — Анастасия Молокова, Дурдона Иргашева и Моника Додарбекова. Девочки выступили под бурные аплодисменты присутствующих.
Несмотря на холодную погоду, многие жители Ташкента пришли на мероприятие с детьми.
Группа "Крылья Оригами" своим горячим выступлением не дали зрителям замерзнуть.