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Мотошоу в Ташкенте в честь открытия нового сезона

Байкеры открыли сезон в Узбекистане благотворительным шоу

© Sputnik/ /Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
События Ташкента (43)
20240

В столичном развлекательном комплексе NEXT прошла благотворительная акция к открытию мотосезона

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Ташкенте в воскресенье, 1 апреля, прошла благотворительная акция к открытию мотосезона, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В мероприятии участвовали более 200 байкеров со всех городов Узбекистана, а также из Кыргызстана и Казахстана.

Байкеры открыли сезон благотворительным мотошоу
Фото: Рамиз Бахтияров
Байкеры открыли сезон благотворительным мотошоу

Мероприятие носило благотворительный характер. Гостями этого события стали воспитанники детских домов и ребята из малообеспеченных семей.

Организаторы вручили им подарки.

Дети из малообеспеченных семей получили подарки
Фото: Рамиз Бахтияров
Дети из малообеспеченных семей получили подарки

Также в открытии мотосезона выступили воспитанники детского дома №15 Букинского района, среди них были участницы проекта "Ты супер! Танцы" — Анастасия Молокова, Дурдона Иргашева и Моника Додарбекова. Девочки выступили под бурные аплодисменты присутствующих.

Анастасия Молокова, Дурдона Иргашева и Моника Додарбекова
Фото: Рамиз Бахтияров
Анастасия Молокова, Дурдона Иргашева и Моника Додарбекова

Несмотря на холодную погоду, многие жители Ташкента пришли на мероприятие с детьми.

Благотворительное мотошоу прошло в Ташкенте
Фото: Рамиз Бахтияров
Благотворительное мотошоу прошло в Ташкенте

Группа "Крылья Оригами" своим горячим выступлением не дали зрителям замерзнуть.

Группа Крылья Оригами выступила на благотворительном мотошоу
Фото: Рамиз Бахтияров
Группа "Крылья Оригами" выступила на благотворительном мотошоу
Тема:
События Ташкента (43)
Теги:
Ташкент, Узбекистан, Общество



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