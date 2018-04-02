Еда в кафе и ресторанах признана опасной

Американские специалисты выяснили, что ресторанная еда опасна для здоровья, так как в ней содержится большое количество фталатов (вредных химических веществ)

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Люди, которые часто питаются в кафе и ресторанах, больше подвержены воздействию вредных для организма химических веществ, чем те, кто готовит еду в домашних условиях.

В этом уверены ученые из Университета Джорджа Вашингтона, опубликовавшие соответствующие исследования в журнале Environment International.

По утверждению ученых, в ресторанных яствах может содержаться больше фталатов.

Фталаты — это химические вещества, представляющие собой соли и эфиры фталевой кислоты и способствующие нарушению работы гормонов и появлению различных заболеваний.

Они содержатся в перчатках, в которых готовят еду, в пищевых контейнерах и различной кухонной технике, используемой в точках общепита.

За основу были взяты результаты исследований, в которых приняли участие шесть тысяч человек. Часть из них питалась дома, а другая часть — в ресторанах.

Затем ученые проанализировали взаимосвязь между тем, чем эти люди питались, и количеством фталатов в их организме. Выяснилось, что у граждан, предпочитающих ресторанную кухню, уровень вредных веществ был почти на 35 процентов выше, чем у тех, которые ели дома.

Напомним, на прошедшей неделе в Узбекистане был зафиксирован случай массового отравления. Все пострадавшие — 55 человек, из них шестеро детей — посещали местные рестораны, где проходили свадьба и девичник. На мероприятиях подавали европейские и национальные блюда.