Еда в кафе и ресторанах признана опасной

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Люди, которые часто питаются в кафе и ресторанах, больше подвержены воздействию вредных для организма химических веществ, чем те, кто готовит еду в домашних условиях.
В этом уверены ученые из Университета Джорджа Вашингтона, опубликовавшие соответствующие исследования в журнале Environment International.
По утверждению ученых, в ресторанных яствах может содержаться больше фталатов.
Фталаты — это химические вещества, представляющие собой соли и эфиры фталевой кислоты и способствующие нарушению работы гормонов и появлению различных заболеваний.
Они содержатся в перчатках, в которых готовят еду, в пищевых контейнерах и различной кухонной технике, используемой в точках общепита.
Затем ученые проанализировали взаимосвязь между тем, чем эти люди питались, и количеством фталатов в их организме. Выяснилось, что у граждан, предпочитающих ресторанную кухню, уровень вредных веществ был почти на 35 процентов выше, чем у тех, которые ели дома.
Напомним, на прошедшей неделе в Узбекистане был зафиксирован случай массового отравления. Все пострадавшие — 55 человек, из них шестеро детей — посещали местные рестораны, где проходили свадьба и девичник. На мероприятиях подавали европейские и национальные блюда.