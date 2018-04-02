Власти Ташкента: врачей не принуждали к уборке территории

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Власти Ташкента не выявили случаев принудительного привлечения врачей на уборку. Об этом передает Информационная служба хокимията города.
По данным СМИ, врачи работали до поздней ночи. Также они должны были собрать средства в некий благотворительный фонд в размере 13 миллионов сумов.
Как заявил главный врач Второй детской хирургической больницы Дониёр Собиров, медработники действительно занимались уборкой, но не городского парка, а территории центральной поликлиники.
"Благоустройство территории поликлиники осуществлялось в связи с подготовительными работами к мероприятию "Сумалак". Как известно, мероприятие "Сумалак" любимо всем узбекским народом", — уточняется в сообщении.
Главврач утверждает, что у администрации "Ашхабада" есть свои ресурсы для того, чтобы приводить территорию парка в порядок, и в помощи медиков руководство парка не нуждается.
Кроме того, глава управления здравоохранения Ташкента Улугбек Эгамбердиев заявил, что один раз в год удержание однодневного заработка работников госучреждений республики в пользу фонда "Махалля" действительно имеет место. Однако списание средств, в соответствии с распоряжением кабмина страны, происходит с согласия медиков, а вырученные деньги направляются на благотворительные цели.