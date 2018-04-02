Власти Ташкента: врачей не принуждали к уборке территории

По словам главврача детской больницы, медики готовились к празднованию "Сумалака" и убирали территорию поликлиники по собственному желанию

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Власти Ташкента не выявили случаев принудительного привлечения врачей на уборку. Об этом передает Информационная служба хокимията города.

Ранее в ряде узбекских СМИ появилась информация о том, что медицинские работники были против воли направлены на благоустройство территории парка "Ашхабад" в Яшнабадском районе столицы республики.

По данным СМИ, врачи работали до поздней ночи. Также они должны были собрать средства в некий благотворительный фонд в размере 13 миллионов сумов.

Как заявил главный врач Второй детской хирургической больницы Дониёр Собиров, медработники действительно занимались уборкой, но не городского парка, а территории центральной поликлиники.

"Благоустройство территории поликлиники осуществлялось в связи с подготовительными работами к мероприятию "Сумалак". Как известно, мероприятие "Сумалак" любимо всем узбекским народом", — уточняется в сообщении.

Главврач утверждает, что у администрации "Ашхабада" есть свои ресурсы для того, чтобы приводить территорию парка в порядок, и в помощи медиков руководство парка не нуждается.

Кроме того, глава управления здравоохранения Ташкента Улугбек Эгамбердиев заявил, что один раз в год удержание однодневного заработка работников госучреждений республики в пользу фонда "Махалля" действительно имеет место. Однако списание средств, в соответствии с распоряжением кабмина страны, происходит с согласия медиков, а вырученные деньги направляются на благотворительные цели.