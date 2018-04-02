Пак: действующая в Узбекистане система акцизов приводит к росту цен

Власти Узбекистана сейчас обсуждают проект Концепции налоговой реформы до 2020 года, которая предусматривает поэтапную унификацию видов и ставок акцизного налога на производимые в стране и импортируемые товары

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Действующая в Узбекистане система акцизного налогообложения приводит к росту цен и социальному недовольству, сообщил заместитель министра финансов Вячеслав Пак в ходе обсуждения проекта Концепции налоговой реформы до 2020 года.

По его словам, сегодня в Узбекистане действует ряд акцизных налогов, которые не свойственны многим другим государствам.

"В перспективе мы планируем вступить во Всемирную торговую организацию. Однако у нас многие акцизные налоги были внедрены в целях протекционизма. Есть, например, акцизы на йогурт, на сливочное масло, которые при дефиците собственной продукции в итоге приводят к росту импорта, увеличению цен и социальному недовольству. Исходя из этого необходимо пересмотреть структуру, виды и ставки акцизного налога", — рассказал корреспонденту Sputnik Вячеслав Пак.

Отметим, что проект Концепции налоговой реформы до 2020 года предусматривает поэтапную унификацию видов и ставок акцизного налога на производимые в стране и импортируемые товары, а также сокращение видов акцизного налога.

Кроме того, на днях Национальное агентство проектного управления выложило для общественного обсуждения проект постановления президента "О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности и совершенствованию таможенно-тарифного регулирования".

Данным документом предлагается снизить или обнулить акцизный налог более чем по 500 позициям товаров. Среди них, например, мясо крупного рогатого скота, рыба, яйца, сыры, йогурты, сметана и многие другие товары.