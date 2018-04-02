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Ломают Дом Кино

В центре Ташкента подыщут новое место для Дома кино

© Troll.uz
Общество
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Для нового Дома кино планируется разработать интересный дизайн, чтобы здание выделялось на общем фоне

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Новое здание Дома кино построят в одном из центральных районов Ташкента, сообщает корреспондент Sputnik.

Напомним, что одно из самых интересных зданий советского периода снесли в Ташкенте из-за строительства современного делового центра Tashkent City. Здание Дома кино было построено и открыто при личном содействии бывшего лидера Узбекистана Шарафа Рашидова в 1982 году в дни проведения Ташкентского кинофестиваля стран Азии, Африки и Латинской Америки.

"Правительство дало нам поручение подготовить предложения по новому месторасположению Дома кино. Это должно быть общественно посещаемое место, чтобы узбекистанцы и гости столицы могли здесь знакомиться с новинками национального киноискусства. Сейчас мы ищем место, готовим несколько вариантов. Скорее всего, предложения по новому месторасположению будут готовы через полтора-два месяца", — отметил корреспонденту Sputnik источник в "Узбеккино".

При этом, по словам собеседника, для нового Дома кино планируется разработать интересный дизайн, чтобы здание выделялось на общем фоне.

Отметим, что сегодня Ташкент переживает серьезные архитектурные изменения. Многие здания, построенные в советское время, уже давно утратили свою уникальность, так как были "зашиты" в каркас из алюкобонда и других металлопластиковых конструкций.

Кроме того, большая часть современных зданий — Дворец форумов, Дворец симпозиумов, Дворец молодежи построены в едином стиле, в форме больших белых глыб из мрамора, и не вызывают интереса у туристов.

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Теги:
Дом кино, Ташкент, Строительство, недвижимость, имущество



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