Вузы Самарканда и Худжанда договорились о сотрудничестве

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время официального визита в Душанбе получил почетное звание доктора наук Таджикского национального университета

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Узбекистан и Таджикистан договорились о сотрудничестве вузов, передает Sputnik Таджикистан.

Как сообщает пресс-служба таджикского университета, ректоры Самаркандского государственного университета — одного из старейших университетов Узбекистана и Центральной Азии — и Худжандского Политехнического института Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими договорились официально оформить сотрудничество между вузами.

Ректор Самаркандского госуниверситета (СамГУ), профессор Рустам Холмуродов и заведующий кафедрой таджикского языка и литературы университета, профессор Джумъа Хамрох с целью ознакомления с процессом обучения и состоянием материально-технической базы Худжандского политехнического института посетили вуз.

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Делегация гостей ознакомились с лабораториями кафедры энергообеспечения и автоматики, технологическим парком, футбольной площадкой, библиотекой и дала высокую оценку условиям обучения и воспитания. Стороны подчеркнули необходимость развития сотрудничества во всех направлениях.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время официального визита в Душанбе получил почетное звание доктора наук Таджикского национального университета.