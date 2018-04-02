В Самарканде открыли три детсада с русским языком обучения

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Самарканде прошла торжественная церемония открытия негосударственных дошкольных учреждений, сообщает издательство "Зарафшон".
В махалле "Мингтут" города Самарканда открыли садик "Сказочная страна". Он рассчитан на 120 мест, обучение детей в нем будет проходить на русском языке.
В махалле "Сиёбча" заработал детский сад под названием Advantage Smart Kids, рассчитанный на 70 человек. В настоящий момент в него уже зачислено 35 человек. Обучение также будет вестись на русском языке.
Таким образом, в Самарканде теперь насчитывается 12 негосударственных образовательных учреждений, указывает издание.
Согласно госпрограмме, в Самаркандской области до конца 2018 года планируется открыть 50 негосударственных образовательных учреждений.
Отметим, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев неоднократно заявлял о необходимости отвести широкую роль частным детским садам.
Президент был впечатлен условиями, созданными в учреждении, поручил построить в области несколько подобных дошкольных учреждений и распорядился подарить заведующей детским садом автомобиль.