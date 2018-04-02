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Обработка почтовых посылок

Сотрудники почты перехватили в Москве радиоактивную посылку из Узбекистана

© Sputnik/ Александр Кряжев
Общество
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Внутри почтового отправления, гамма-излучение которого превышало предельно допустимый радиационный фон более чем в 10 раз, находился барометр

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Сотрудники "Почты России" и Федеральной таможенной службы (ФТС) перехватили поступившую из Узбекистана в московский аэропорт Домодедово радиоактивную посылку, в которой находился барометр, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Почту России".

"Специалисты одного из сортировочных узлов "Почты России" совместно с сотрудниками Московской таможни в ходе проверки почтовой емкости, поступившей из аэропорта Домодедово, зафиксировали при срабатывании системы радиационного контроля "Янтарь" гамма-излучение, более чем в 10 раз превышающее предельно допустимый радиационный фон", — говорится в сообщении.

Источником опасного излучения было почтовое отправление из Узбекистана, которое незамедлительно изолировали от остального багажа и поместили в защитный контейнер.

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В сообщении отмечается, что сотрудники службы безопасности "Почты России" совместно с представителями Московской таможни и специалистами ФГУП "Радон" досмотрели посылку, обнаружив в ней барометр, а затем отправили радиоактивный груз на утилизацию в специализированное учреждение.

"Уровень радиации остальных почтовых отправлений находится в норме. Данные отправителя и получателя опасной посылки переданы в правоохранительные органы", — заверили в "Почте России".

Вопросы безопасности и законности содержимого почтовых отправлений находятся на особом контроле службы безопасности "Почты России", отметили в компании.

Теги:
Почта России, Москва, Узбекистан, Потребительские товары и услуги



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