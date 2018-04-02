В торговых центрах Ташкента отработали эвакуацию при пожаре

Узбекские спасатели объяснили персоналу ТРЦ, как ликвидировать очаг возгорания и оказывать первую помощь пострадавшим

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В торговых центрах Ташкента пожарные продолжают отрабатывать действия в случае пожара.

© ГУВД г. Ташкента Специалисты службы пожарной безопасности, инструкторы-спасатели и врачи обучали персонал ТРЦ грамотным оперативным действиям по ликвидации возможных очагов возгорания и эвакуации посетителей

Накануне учения провели в двух столичных торгово-развлекательных комплексах — MEGA PLANET и VEGA CENTRE.

"Специалисты службы пожарной безопасности, инструкторы-спасатели и врачи обучали персонал ТРЦ грамотным оперативным действиям по ликвидации возможных очагов возгорания и эвакуации посетителей, оказанию первой помощи пострадавшим", — уточняется в сообщении пресс-службы МЧС Узбекистана

© ГУВД г. Ташкента Специалисты службы пожарной безопасности, инструкторы-спасатели и врачи обучали персонал ТРЦ грамотным оперативным действиям по ликвидации возможных очагов возгорания и эвакуации посетителей

Кроме того, в ходе учений проверялись системы пожарной сигнализации и оповещения, пути эвакуации граждан, исправность первичных средств пожаротушения, наличие указателей и табличек запасных выходов.

© ГУВД г. Ташкента Специалисты службы пожарной безопасности, инструкторы-спасатели и врачи обучали персонал ТРЦ грамотным оперативным действиям по ликвидации возможных очагов возгорания и эвакуации посетителей