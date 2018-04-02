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Специалисты службы пожарной безопасности, инструкторы-спасатели и врачи обучали персонал ТРЦ грамотным оперативным действиям по ликвидации возможных очагов возгорания и эвакуации посетителей

В торговых центрах Ташкента отработали эвакуацию при пожаре

© ГУВД г. Ташкента
Общество
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Тема:
Трагедия в Кемерово (22)
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Узбекские спасатели объяснили персоналу ТРЦ, как ликвидировать очаг возгорания и оказывать первую помощь пострадавшим

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В торговых центрах Ташкента пожарные продолжают отрабатывать действия в случае пожара.

Специалисты службы пожарной безопасности, инструкторы-спасатели и врачи обучали персонал ТРЦ грамотным оперативным действиям по ликвидации возможных очагов возгорания и эвакуации посетителей
© ГУВД г. Ташкента
Специалисты службы пожарной безопасности, инструкторы-спасатели и врачи обучали персонал ТРЦ грамотным оперативным действиям по ликвидации возможных очагов возгорания и эвакуации посетителей
Накануне учения провели в двух столичных торгово-развлекательных комплексах — MEGA PLANET и VEGA CENTRE.

Пожарный расчет в Узбекистане
© railway.uz
В четырех ТРЦ Ташкента организованы противопожарные учения
"Специалисты службы пожарной безопасности, инструкторы-спасатели и врачи обучали персонал ТРЦ грамотным оперативным действиям по ликвидации возможных очагов возгорания и эвакуации посетителей, оказанию первой помощи пострадавшим", — уточняется в сообщении пресс-службы МЧС Узбекистана.

Специалисты службы пожарной безопасности, инструкторы-спасатели и врачи обучали персонал ТРЦ грамотным оперативным действиям по ликвидации возможных очагов возгорания и эвакуации посетителей
© ГУВД г. Ташкента
Специалисты службы пожарной безопасности, инструкторы-спасатели и врачи обучали персонал ТРЦ грамотным оперативным действиям по ликвидации возможных очагов возгорания и эвакуации посетителей
Кроме того, в ходе учений проверялись системы пожарной сигнализации и оповещения, пути эвакуации граждан, исправность первичных средств пожаротушения, наличие указателей и табличек запасных выходов.

Специалисты службы пожарной безопасности, инструкторы-спасатели и врачи обучали персонал ТРЦ грамотным оперативным действиям по ликвидации возможных очагов возгорания и эвакуации посетителей
© ГУВД г. Ташкента
Специалисты службы пожарной безопасности, инструкторы-спасатели и врачи обучали персонал ТРЦ грамотным оперативным действиям по ликвидации возможных очагов возгорания и эвакуации посетителей
Напомним, после трагедии в Кемерово, которая унесла жизнь 64 человек, власти городов не только в России, но и по всему миру стали проводить тщательные проверки торговых центров на пожарную безопасность.

Тема:
Трагедия в Кемерово (22)

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Теги:
МЧС Узбекистана, Ташкент



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