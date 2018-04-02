В торговых центрах Ташкента отработали эвакуацию при пожаре

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В торговых центрах Ташкента пожарные продолжают отрабатывать действия в случае пожара.
Узбекские спасатели объяснили персоналу ТРЦ, как ликвидировать очаг возгорания и оказывать первую помощь пострадавшим
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В торговых центрах Ташкента пожарные продолжают отрабатывать действия в случае пожара.
Министерство займется проведением единой научно-технической политики в сфере, внедрением энергоэффективных и энергосберегающих инновационных проектов и решений
Глава государства поручил создать организационный комитет для подготовки к празднованию 90-летия писателя в Узбекистане
За последнее время сотрудниками ММЦ было найдено 52 патента, 24 паспорта, 19 СНИЛС и 264 других документа, теперь разыскать пропажу можно, написав сообщение в Facebook
Президент международного фонда защиты свободы слова назвала обыски в редакциях Ratel.kz и Forbes Kazakhstan нарушением Конституции Казахстана.
Забастовка водителей маршруток, требующих повысить тариф на проезд, парализовала Бишкек. Какие меры предпринимает мэрия?
Минтранс России не получал подтверждения визита таджикской делегации для решения вопросов авиасообщения, о котором заявляли в Душанбе.
Компании более чем из 15 стран примут участие в 25-й Международной выставке Caspian Oil & Gas, где представят самые современные технологии нефтедобычи.
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Почему использование китайских раколовок привело к сокращению числа раков в озере Сиван, и что необходимо предпринять для их сохранения?
Латвийский юрист рассказала, что возможности отстаивать образование на русском языке в Латвии есть, но этому мешает страх репрессий.
Посольство Литвы в России организует консульскую миссию с 22 по 24 мая в Красноярске, где дипломаты примут граждан балтийской республики.
Делегация Европарламента и ПАСЕ едет в Молдову с проверкой: чиновники хотят удостовериться, как в республике расходуются выделенные ЕС средства.
Бывший вице-мэр Таллинна рассказал, что главы балтийских республик ездят в Вашингтон за ценными указаниями, как в советское время ездили в Москву.
Как водружали флаг Южной Осетии на Северном полюсе, рассказали участники полярной экспедиции.
Президент международного фонда защиты свободы слова назвала обыски в редакциях Ratel.kz и Forbes Kazakhstan нарушением Конституции Казахстана.
Забастовка водителей маршруток, требующих повысить тариф на проезд, парализовала Бишкек. Какие меры предпринимает мэрия?
Минтранс России не получал подтверждения визита таджикской делегации для решения вопросов авиасообщения, о котором заявляли в Душанбе.