Пограничники Кыргызстана помогли потушить дом в Узбекистане

Пожар произошел на территории Узбекистана вблизи границы - у гражданина Узбекистана в доме взорвался газовый баллон, военнослужащие пограничной заставы Кыргызстана вовремя подоспели и помогли его потушить

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Пограничный наряд из Кыргызстана первым прибыл к месту пожара и помог потушить охваченный огнем жилой дом на территории сопредельного Узбекистана.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы госпогранслужбы Кыргызстана.

Инцидент произошел на территории Узбекистана вблизи кыргызско-узбекской государственной границы — у гражданина Узбекистана в доме взорвался газовый баллон. Огонь практически мгновенно распространился по всему дому.

Пожар заметили военнослужащие пограничной заставы Ала-Букинского пограничного отряда, которые сразу организовали доставку воды до линии госграницы из канала, протекающего по территории Кыргызстана. Благодаря их действиям удалось полностью потушить огонь.

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В пресс-службе отметили, что "границы, разделяющие страны, не должны быть барьерами для дружбы и взаимопомощи, поэтому пограничники Кыргызстана всегда готовы прийти на помощь" не только кыргызстанцам, но и жителям сопредельных государств.

В 2016 году Узбекистан и Кыргызстан несколько месяцев держали закрытыми все пункты пропуска на совместной госгранице. После смены власти в Узбекистане в 2016 году был достигнут прорыв в кыргызско-узбекских отношениях. В прошлом году после многолетнего перерыва возобновились переговоры по делимитации госграницы двух стран, линия которой остается неурегулированной после развала СССР.