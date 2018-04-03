Свыше 200 человек отравились на свадьбе в Кыргызстане

ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Число пострадавших в результате массового отравления на свадьбе в одном из престижных ресторанов столицы Кыргызстана превысило 220 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Минздрава республики.
"По данным на утро вторника, только в республиканскую клиническую инфекционную больницу в Бишкеке обратились за помощью 198 человек, 131 из них госпитализирован. Состояние у большинства удовлетворительное, одна женщина в реанимации, но сегодня ее, вероятно, переведут в общую палату. Среди госпитализированных 25 детей", — сообщила собеседница агентства.
Она пояснила, что накануне вечером также стало известно о 24 гостях свадьбы, госпитализированных в других городах, однако пока в пресс-службе нет данных, не увеличилось ли это число за минувшую ночь.
"Такое большое количество пострадавших объясняется тем, что многие гости по традиции взяли с собой остатки пищи и дома угостили ими членов семьи", — отметила она.
По словам представителя Минздрава, окончательные результаты эпидемиологического расследования, из которых станет ясна причина отравления, будут известны не ранее среды.
Напомним, на прошедшей неделе в Узбекистане был зафиксирован случай массового отравления. Все пострадавшие — 55 человек, из них шестеро детей — посещали местные рестораны, где проходили свадьба и девичник. На мероприятиях подавали европейские и национальные блюда.