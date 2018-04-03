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Сетевое соединение

Узбекистан и Афганистан обсудили увеличение объемов интернет-трафика

© Flickr/ Pablo
Общество
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Стороны рассмотрели также перспективы увеличения объемов международного телефонного трафика между сетями операторов связи двух стран

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Азим Ахмедхаджаев встретился с коллегой из Афганистана Шахзадом Гул Арьеби, стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере связи. Об этом сообщает пресс-служба узбекского министерства.

Сетевые соединения
© Flickr/ Robert
Узбекистан увеличит скорость интернета за счет новых внешних каналов
По данным пресс-службы, в ходе встречи стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в организации высокоскоростных транзитных каналов связи, увеличения объемов международного телефонного трафика между сетями операторов связи двух стран, создания высокоскоростного доступа в международную сеть интернет, подготовку кадров в сфере ИКТ. В переговорах также принял участие генеральный директор компании "Афган Телеком" Ажмал Аян.

"Стороны подчеркнули, что расширение взаимодействия в области телекоммуникаций и информационных технологий позволит укрепить региональное сотрудничество", — говорится в сообщении.

По итогам переговоров, достигнута договоренность о подготовке проектов соответствующих двусторонних документов.

Ранее заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Олимжон Умаров сообщил журналистам, что узбекская сторона планирует до конца 2018 года подписать соглашения по продаже и аренде интернет-каналов с национальными операторами Туркмении, Ирана и Китая.

По его словам, высокая цена на доступ к интернету в республике объясняется отсутствием конкурентной среды. В настоящий момент основные интернет-каналы в Узбекистан проходят через Казахстан и Россию.

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Теги:
Афганистан, Узбекистан



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