Минюст Узбекистана и "Baker&McKenzi" проведут тренинг для юристов

Минюст и партнер юридической фирмы обсудили организацию курсов и стажировок юридических кадров по вопросам международного арбитража совместно с "Baker & McKenzi"

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В Министерстве юстиции состоялась встреча со старшим партнером юридической фирмы "Baker & McKenzie" (США) Томасом Файерстоном.

Целью встречи явилось обсуждение возможностей организации совместных мероприятий в правовой сфере и осуществление взаимодействия в целях поддержки усилий Узбекистана по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Стороны обсудили проведение тренинга по вопросам "комплаенс" (англ. сompliance) совместно с юридической фирмой "Baker & McKenzie" с участием представителей адвокатских и аудиторских формирований, сотрудников государственных органов и частного сектора различных отраслей, передает Правительственный портал.

Под "комплаенсом" подразумевается часть системы контроля в организации, связанная с рисками несоблюдения требований законодательства, правил и стандартов надзорных органов, отраслевых ассоциаций и кодексов поведения и т.д. Соответствие законам, правилам и стандартам в сфере "комплаенса" обычно касается таких вопросов, как соблюдение надлежащих стандартов поведения на рынке, управление конфликтами интересов, справедливое отношение к клиентам и обеспечение добросовестного подхода при консультировании клиентов.

На встрече также обсуждались вопросы правовых аспектов вступления Узбекистана в ВТО совместно с компетентными государственными органами; организация курсов и стажировок юридических кадров по вопросам международного арбитража совместно с "Baker & McKenzie".

Кроме того, стороны обсудили возможности открытия в Узбекистане международного арбитражного института для разрешения коммерческих и инвестиционных споров, в том числе разработка правил ведения арбитража, а также открытие офиса "Baker & McKenzie" в Ташкенте.

По итогам мероприятия стороны пришли к мнению, что осуществление данных мероприятий послужит развитию рынка Узбекистана, в том числе в правовой сфере.