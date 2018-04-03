Президент Узбекистана одобрил соглашение о формировании бюджета ШОС

В документ вводятся новые принципы отчисления взносов, механизм исполнения бюджета организации в связи с принятием в организацию новых членов – Индии и Пакистана

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим постановлением утвердил соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), документ опубликован на сайте национальной базы законодательства республики.

Соглашение было подписано 1 декабря в Сочи по итогам Совета глав правительств государств-членов ШОС. В документ вводятся новые принципы отчисления взносов, механизм исполнения бюджета организации в связи с принятием в организацию новых членов – Индии и Пакистана.

Мирзиеев поручил МИД Узбекистана направить уведомление о выполнении республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу данного договора.