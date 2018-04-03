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Путин присвоил почетное звание узбекскому экономисту

© РИА Новости
Общество
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Наби Зиядуллаев удостоен этого звания за большой вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную деятельность

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Доктору экономических наук, профессору Зиядуллаеву Наби Саидкаримовичу присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки России.

Профессор Зиядуллаев Наби Саидкаримович
© Фото: Nuz.uz
Профессор Зиядуллаев Наби Саидкаримович

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 26 марта, сообщает пресс-служба российского главы.

Согласно документу, он удостоен этого звания за большой вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную деятельность.

Зиядуллаев Наби Саидкаримович родился в 1944 году в Ташкенте.

В 1965 году окончил с отличием Ташкентский институт народного хозяйства.

До 1995 года работал в Узбекистане. Затем его пригласили в Москву в Международный фонд экономических и социальных реформ академика С.С.Шаталина.

Мужчина проводит исследования
CC0 / pixabay
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До 2006 года Зиядуллаев занимал пост вице-президента фонда. Затем он возглавлял научные подразделения Института региональных экономических исследований и Института перспективных научных исследований Отделения общественных наук РАН.

С 2013 года работает главным научным сотрудником Института проблем рынка РАН.

Наби Саидкаримович — автор 7 личных и 12 коллективных монографий, а также более 200 других научных работ в области региональной и мировой экономики, экономико-математического моделирования, управления в промышленности и банковского дела. Подготовил 5 докторов и более 40 кандидатов экономических наук.

Теги:
Узбекистан, Россия, Примечательные факты



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