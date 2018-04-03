Вокзал "Южный" открывается после реконструкции

На обновленном вокзале установлено 170 камер видеонаблюдения для обеспечения безопасности, также появились точки для зарядки мобильных телефонов и сеть Wi-Fi

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Железнодорожный вокзал "Южный" заработает завтра в Ташкенте после реконструкции.

Здание Южного вокзала было построено в 1963 году и реконструировано в 1985 году. Раньше вокзал работал с перебоями. С вокзала будут отправляться в путь 19 поездов.

Общая площадь вокзала составляет 9,2 гектара с 3 перронами длиной 650 метров. На вокзале будут функционировать два больших фонтана. Билеты будут продаваться в 12 кассах. Для обеспечения безопасности установлено 170 камер видеонаблюдения.

Кроме того, вокзал будет оборудован местами для зарядки мобильных телефонов, а также иметь точки доступа Wi-Fi, VIP-зал, комната матери и ребенка, медицинский кабинет. В ожидании поезда пассажиры смогут сделать покупки в лавках по продаже сувениров и сладостей.

С "Южного" вокзала можно будет доехать до Андижана, Бухары, Ургенча, Кунграда, Термеза и в Сарисаасию.