Вокзал "Южный" открывается после реконструкции

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Железнодорожный вокзал "Южный" заработает завтра в Ташкенте после реконструкции.
Здание Южного вокзала было построено в 1963 году и реконструировано в 1985 году. Раньше вокзал работал с перебоями. С вокзала будут отправляться в путь 19 поездов.
Кроме того, вокзал будет оборудован местами для зарядки мобильных телефонов, а также иметь точки доступа Wi-Fi, VIP-зал, комната матери и ребенка, медицинский кабинет. В ожидании поезда пассажиры смогут сделать покупки в лавках по продаже сувениров и сладостей.
С "Южного" вокзала можно будет доехать до Андижана, Бухары, Ургенча, Кунграда, Термеза и в Сарисаасию.