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Гоар Аветисян преобразила узбекскую невесту и погуляла на свадьбе

Московский визажист научит узбекских невест макияжу в восточном стиле

© Instagram / goar_avetisyan
Общество
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Прошлой осенью после макияжа для узбекской невесты на Гоар Аветисян обрушился шквал вопросов, как научиться делать такой самостоятельно, в связи с чем визажист решила провести мастер-класс

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Известный московский визажист Гоар Аветисян проведет в Ташкенте мастер-класс по свадебному макияжу в восточном стиле.

Мероприятие состоится 29 июля в International Hotel, сообщает Аветисян на своей странице в Instagram.

Прошлой осенью Аветисян приезжала в Узбекистан с мастер-классом, после которого она разместила пост в Instagram, где обещала подарить невесте из Узбекистана макияж в обмен на приглашение на свадьбу.

 

Счастливой обладательницей прически и макияжа от известного визажиста стала девушка по имени Ширин из Самарканда, после преображения которой на визажиста обрушился шквал вопросов как научиться делать такой свадебный макияж.

Теги:
свадьба, макияж, визажист, Гоар Аветисян, Узбекистан



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