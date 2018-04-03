Московский визажист научит узбекских невест макияжу в восточном стиле

Прошлой осенью после макияжа для узбекской невесты на Гоар Аветисян обрушился шквал вопросов, как научиться делать такой самостоятельно, в связи с чем визажист решила провести мастер-класс

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Известный московский визажист Гоар Аветисян проведет в Ташкенте мастер-класс по свадебному макияжу в восточном стиле.

Мероприятие состоится 29 июля в International Hotel, сообщает Аветисян на своей странице в Instagram.

Прошлой осенью Аветисян приезжала в Узбекистан с мастер-классом, после которого она разместила пост в Instagram, где обещала подарить невесте из Узбекистана макияж в обмен на приглашение на свадьбу.

Публикация от Goar Avetisyan (@goar_avetisyan) 3 Сен 2017 в 3:29 PDT

Счастливой обладательницей прически и макияжа от известного визажиста стала девушка по имени Ширин из Самарканда, после преображения которой на визажиста обрушился шквал вопросов как научиться делать такой свадебный макияж.