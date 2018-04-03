Алламжонов высказался о лже-теплицах и ремонте дорог к визиту президента

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов на своей странице в Facebook в прямом эфире отреагировал на некоторые критические замечания, опубликованные в интернете после визитов Шавката Мирзиёева в регионы.

Ранее некоторые пользователи писали о том, что перед визитом президента асфальтируются и ремонтируются дороги, воздвигаются теплицы, которые затем остаются в заброшенном состоянии. Также были сообщения о том, что во время визита президента не предприятие "Зарбдор Текстил" ученики коллежа только делали вид, что работают, а на самом деле предприятие еще не готово к началу деятельности.

Алламжонов подчеркнул, что они владеют этой информацией и поблагодарил пользователей за активную гражданскую позицию.

"В первую очередь, хочу поблагодарить за вашу гражданскую позицию, а также за небезразличие к деятельности президента. В последнее время на мою страничку часто поступают критические замечания и вопросы касательно визитов президента в регионы. Пользуясь, случаем, я хотел бы прояснить эти вопросы", — сказал он.

Алламжонов дал подробное пояснение по вопросу асфальтирования дорог перед визитом президента в регионы.

"Президент не давал поручения о строительстве и сдаче данных дорог. Когда президент едет в очень отдаленные районы, тогда проводится ремонт этих дорог, и самые неровные участки асфальтируются. Мы попросим вас считать эти меры временными. Если во время визита президента он захочет посмотреть их, и это будет запланировано в графике, конечно же, эти дороги будут отремонтированы согласно требования и стандартам", — сказал Алламжонов.

Информацию о только что построенных теплицах пресс-секретарь назвал преувеличением.

"По моему мнению, эти данные явно преувеличены. Почему? Каждая теплица на объектах, которые посещает президент, настоящая. Их невозможно построить или подготовить за один-два дня. Мы все очень хорошо знаем, что для одного дня или только для визита построить теплицу не возможно. Как я понимаю, говорилось о теплицах у дорог которые проезжал президент. Если есть какие-либо доказательства того, что эти теплицы были уничтожены после отъезда президента, или что они были временными, мы убедительно спросим наших граждан сообщить. Это неправильно, так не должно быть. Если сейчас этих теплиц не будет, тогда в отношении соответствующих руководителей будут приняты меры. Если эти теплицы построены во время визита президента, тогда нужно немного подождать — и если в них посажаны посевы, в скором времени появятся плоды", — прокомментировал Алламжанов.

Ответил пресс-секретарь и на вопрос про швейный цех в Джизакской области. Алламжонов пояснил, что предприятие было запущено за достаточно короткий срок, поэтому учредители приняли на обучение работников из ближайших поселков и районов с обещанием дальнейшего трудоустройства.

"Если вы обратили внимание, этот цех в течении 10 месяцев появился буквально из ничего. Сейчас он еще не запущен на 100%. Идет процесс организации работы на полную мощность", — заявил он.

По его словам, руководители предприятия планируют обучить временно безработных женщин, живущих рядом, а также в будущем принять на работу нынешних учениц колледжей.

Алламжанов призвал не оценивать проводимую сейчас работу по решению проблем однобоко и всячески поддерживать деятельность президента.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 марта побывал в Джизакской области, где ему презентовали проекты, направленные на развитие сельского хозяйства в Джизакской области. Он также ознакомился с деятельностью общества с ограниченной ответственностью "Зарбдор текстил" в Зарбдорском районе, о строительстве которого дал поручение в ходе прошлогодней поездки в регион.