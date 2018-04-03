Алламжонов высказался о лже-теплицах и ремонте дорог к визиту президента

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов на своей странице в Facebook в прямом эфире отреагировал на некоторые критические замечания, опубликованные в интернете после визитов Шавката Мирзиёева в регионы.
Ранее некоторые пользователи писали о том, что перед визитом президента асфальтируются и ремонтируются дороги, воздвигаются теплицы, которые затем остаются в заброшенном состоянии. Также были сообщения о том, что во время визита президента не предприятие "Зарбдор Текстил" ученики коллежа только делали вид, что работают, а на самом деле предприятие еще не готово к началу деятельности.
Алламжонов подчеркнул, что они владеют этой информацией и поблагодарил пользователей за активную гражданскую позицию.
"В первую очередь, хочу поблагодарить за вашу гражданскую позицию, а также за небезразличие к деятельности президента. В последнее время на мою страничку часто поступают критические замечания и вопросы касательно визитов президента в регионы. Пользуясь, случаем, я хотел бы прояснить эти вопросы", — сказал он.
Алламжонов дал подробное пояснение по вопросу асфальтирования дорог перед визитом президента в регионы.
"Президент не давал поручения о строительстве и сдаче данных дорог. Когда президент едет в очень отдаленные районы, тогда проводится ремонт этих дорог, и самые неровные участки асфальтируются. Мы попросим вас считать эти меры временными. Если во время визита президента он захочет посмотреть их, и это будет запланировано в графике, конечно же, эти дороги будут отремонтированы согласно требования и стандартам", — сказал Алламжонов.
Информацию о только что построенных теплицах пресс-секретарь назвал преувеличением.
Ответил пресс-секретарь и на вопрос про швейный цех в Джизакской области. Алламжонов пояснил, что предприятие было запущено за достаточно короткий срок, поэтому учредители приняли на обучение работников из ближайших поселков и районов с обещанием дальнейшего трудоустройства.
"Если вы обратили внимание, этот цех в течении 10 месяцев появился буквально из ничего. Сейчас он еще не запущен на 100%. Идет процесс организации работы на полную мощность", — заявил он.
По его словам, руководители предприятия планируют обучить временно безработных женщин, живущих рядом, а также в будущем принять на работу нынешних учениц колледжей.
Алламжанов призвал не оценивать проводимую сейчас работу по решению проблем однобоко и всячески поддерживать деятельность президента.
Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 марта побывал в Джизакской области, где ему презентовали проекты, направленные на развитие сельского хозяйства в Джизакской области. Он также ознакомился с деятельностью общества с ограниченной ответственностью "Зарбдор текстил" в Зарбдорском районе, о строительстве которого дал поручение в ходе прошлогодней поездки в регион.