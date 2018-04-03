Вокзал Ташкент-Южный: вагончик тронется, перрон останется

Южный вокзал узбекской столицы на два с лишним десятилетия стал второстепенной железнодорожной станцией, а ведь когда-то через этот транспортный узел проходили десятки поездов в сутки. В новых политических и экономических реалиях вторые железнодорожные ворота Ташкенту крайне необходимы.

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В Ташкенте после реконструкции открывается Южный вокзал. Воостановлением этого железенодорожного узла позволит узбекской столице вернуть статус одного из крупнейших транзитных центров всего региона.

Поезда по огородам

Один из коренных жителей Ташкента, режиссер-постановщик Государственного академического большого театра имени Алишера Навои Андрей Слоним в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан рассказал, как и где зарождался вокзал и какую роль в жизни города да и всего региона он играл полвека назад.

"Надо сказать, что вокзал этот возник в определенной зоне Ташкента, которая до обильной застройки в 1960-е годы представляла фактически загородную зону. Там находились дачные участки, были частные одноэтажные дома. Мимо этих домов шли поезда с Северного вокзала. Когда было решено основать там Южный вокзал, то все откликнулись на это дело с большим энтузиазмом, потому что он очень разгружал основной вокзал северного направления", — вспоминает Слоним.

По его словам, реконструкция Южного вокзала — очень важное событие в жизни столицы Узбекистана. Он стал вторым вокзалом, что типично для всякого большого города, с южным направлением.

Возобновление полноценной работы станции Ташкент-Южный местные жители называют не иначе как вторым рождением забытого вокзала. Он открылся 1963 году, одновременно с паромной переправой Красноводск — Баку, которая обеспечила кратчайшую беспересадочный маршрут из Средней Азии в Закавказье и европейскую часть СССР.

В 1972 году была введена в строй еще одна железнодорожная ветка "Кунград — Бейнау", которая связала Узбекистан с центральной частью СССР, а количество отправляющихся с Южного вокзала поездов значительно возросло.

В 1980-е годы через Ташкент в сутки проезжали более 250 различных составов — грузовых, пассажирских, транзитных. С таким плотным потоком могли справиться только два вокзала, работавшие в то время на полную мощность.

С Центрального вокзала, называемого в народе "Северный", а официально — "Ташкент-пассажирский",- отправлялись поезда в направлении Казахстана и Ферганской долины. С Южного вокзала — в сторону Самарканда, Карши, Термеза, Бухары, Хорезма, Нукуса, Туркменистана и кавказских республик Союза.

© Sputnik/ Виктор Чернов Пригородный поезд в Ташкенте, участок электрифицированной железной дороги "Ташкент-Янгиюль".

В конце 1980-х Южный вокзал и территория вокруг него были оживленным местом и важным транспортным узлом Ташкента. Рядом располагались автостанция для пригородных автобусов, конечная остановка трамвая, а также стихийный продуктовый рынок.

Сам вокзальный комплекс, капитально отремонтированный в 1985 году, представлял собой вполне современное по тем временам сооружение. Основная часть поездов с Южного вокзала отправлялась по местным направлениям, как правило, в вечернее время. В период каникул здесь было не протолкнуться от студентов и школьников, уезжавших в родные города на побывку.В левом крыле вокзала работал буфет — там всегда были большие очереди. В правой части вокзала располагалась справочная и билетные кассы. В самом правом углу перрона в отдельном небольшом помещении несли службу дежурные милиционеры.

В конце перестройки на вокзале даже открыли видеосалон, а пассажиры перед поездом могли пройтись по нескольким магазинам одежды.

На запасном пути

После распада Союза Южный вокзал потерял свою актуальность — количество железнодорожных перевозок резко сократилось, а для транспортных нужд молодого независимого государства вполне хватала одного вокзала — Северного.

Почти четверть века Узбекистан не поддерживал активных связей с соседними государствами, значительно сократив количество поездов с одними соседями и полностью прекратив дорожное сообщение с другими. Железнодорожные пути, ведущие в Таджикистан, и вовсе решили разобрать. Лишь совсем недавно, накануне визита Шавката Мирзиёева в Душанбе прошла торжественная церемония перезапуска железной дороги, соединяющей страны.

В этих непростых реалиях Южный вокзал Ташкента стоял, можно сказать, на запасном пути, оставаясь станций для пригородных электричек. В 2015 году вокзал отправлял и принимал чуть более 20 пригородных поездов в день и большую часть времени пустовал.

Территорию вокруг вокзала тоже не узнать: исчезли автостанция, трамвайное кольцо и продуктовый рынок, а на их месте появились торговый центр, стоянка такси и АЗС.

Следующая станция…

Ситуация в транспортной сфере, в том числе в железнодорожной, начала меняться года два назад. Узбекистан взял курс на развитие прочных экономических и культурных связей со всеми своими соседями, включая Афганистан. За короткое время возобновилось железнодорожное сообщение по маршрутам "Ташкент — Алма Ата", "Ташкент — Балыкчи", и "Астана — Самарканд". В ближайшее время поезда отправятся из Узбекистана в Таджикистан и Туркменистан.

Активно продолжается электрификация линий. В 2017 году были запущены электропоезда в Ферганскую долину через новый тоннель в перевале Камчик. В этом году построили важнейший участок железнодорожной сети "Бухара — Мискен", запускаются новые маршруты скоростного поезда "Афросиаб".

В этих условиях Ташкенту необходимы как минимум еще одни железнодорожные ворота и обновленный Южный вокзал призван взять часть нагрузки на себя. С развитием торгово-экономических связей во всем регионе, планами Ташкента наращивать взаимодействие с Афганистаном и странами Закавказья, а также активная политика в сфере туризма позволяют надеяться, что Ташкент-Южный не будет пустовать, как несколько лет назад, а в его знаменитом буфете вновь будут многолюдные очереди.