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Преступник за решеткой

В Узбекистане в 2017 году число наркопреступлений снизилось на 18 процентов

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
Общество
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Ранее сообщалось, что объем наркотиков, изъятых в Узбекистане в 2017 году, снизился почти в 1,8 раза по сравнению с 2016 годом

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Число наркопреступлений в Узбекистане в 2017 году снизилось на 18,3% по сравнению с 2016 годом — до 5,4 тысячи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный информационно-аналитический центр по контролю за наркотиками при кабмине республики.

Ранее представитель НИАЦКН сообщал, что объем наркотиков, изъятых в Узбекистане в 2017 году, снизился почти в 1,8 раза по сравнению с 2016 годом.

"Правоохранительными органами республики в 2017 году выявлено 5429 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков", — уточнил собеседник агентства.

По данным центра, в 2016 году в Узбекистане было зафиксировано 6,646 тысячи наркопреступлений.

Уничтожение наркотиков сотрудниками СНБ Узбекистана на окраине Ташкента
AP Photo / Anvar Ilyasov
Объем изъятых в Узбекистане в 2017 году наркотиков снизился в 1,8 раза
Из общего числа выявленных преступлений 2,2 тысячи были связаны со сбытом наркотиков, 553 — с контрабандой, 1,1 тысячи — с незаконным культивированием. В прошлом году к ответственности привлекли более 4,8 тысячи лиц за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, отмечается в сообщении.

По данным центра, среди изъятых наркотиков объем героина снизился в восемь раз — до 12,4 килограмма, опия — почти до 798 килограммов (сократился в полтора раза), гашиша — до 78,5 килограмма (снизился в 1,3 раза). Объем изъятой марихуаны увеличился на 3,8% — до 916 килограммов.

Эксперты НИАЦКН полагают, что снижение основных показателей связано с ликвидацией правоохранителями Узбекистана и стран СНГ нескольких наркогруппировок, использующих территорию страны для контрабанды наркотиков. При этом международные группировки принимают меры по временной активизации поставок каналов в обход Узбекистана, полагают в центре. НИАЦКН был создан в соответствии с постановлением правительства Узбекистана 7 ноября 1996 года в качестве исполнительного органа Госкомиссии по контролю за наркотиками.

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Теги:
наркоугроза, наркотики, Узбекистан



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