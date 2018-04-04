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Автомобиль Mercedes с логотипом Яндекс такси

"Яндекс. Такси" начинает работу в Узбекистане

Sputnik
Общество
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Минимальная стоимость поездки по Ташкенту составит две тысячи сумов за три километра

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В ближайшее время один из крупнейших российских агрегаторов служб такси от компании "Яндекс" начнет работу в Узбекистане, сообщает корреспондент Sputnik.

Машина такси в Узбекистане
© Flickr/ Robert Wilson
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Сейчас узбекистанцы уже могут скачать в App Store и Google Play приложение "Яндекс. Такси", зарегистрироваться и получить СМС-код, подтверждающий профиль. Отметим, что ранее приложение выдавало сообщение, что, например, в Ташкенте заказ такси не поддерживается.

Что касается работы самого приложения, то пока оно не дает возможности выбора такси в связи с отсутствием машин. Тем не менее для поездок в перспективе будут доступны Renault Logan, Daewoo Nexia, Chevrolet Lacetti.

Однако уже представлен первый тариф — "Эконом". Здесь минимальная стоимость поездки составит две тысячи сумов за три километра. Далее за каждый километр взимается плата 1000 сумов. При этом стоимость поездки за пределами города будет достигать 1500 сумов за километр.

Лимит бесплатного ожидания составит три минуты, затем вам будут насчитывать по 400 сумов за минуту.

Интересно, что пока приложение не позволяет привязать пластиковую карту, выдавая сообщение "в этом регионе оплата банковской картой недоступна". С другой стороны, уже есть возможность вести промокод и получить бонус.

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© Sputnik/ Andrey Stenin
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Точная дата полноценного запуска агрегатора пока неизвестна. Однако в социальных сетях уже стали появляться фото автомобилей с узбекскими номерами, брендированных логотипами "Яндекс. Такси".

Напомним, что ранее компания MLU B.V (объединенный сервис "Яндекс. Такси" и Uber) заявляла о своих планах по выходу на рынки Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана "при получении соответствующих разрешений".

На сегодняшний день сервис работает более чем в 126 крупных городах России, Белоруссии, Молдовы, Украины, Армении, Грузии, Кыргызстана, Казахстана и Латвии.

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Теги:
такси, Яндекс Такси, Узбекистан



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