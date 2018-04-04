Узбекистан ратифицировал протокол к уставу Всемирного почтового союза

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О ратификации девятого дополнительного протокола к уставу Всемирного почтового союза (ВПС)", текст документа опубликован в местной прессе.

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Закон был принят законодательной палатой парламента и Сенатом Узбекистана в марте. Протокол принят XXVI конгрессом ВПС и подписан в Стамбуле 6 октября 2016 года.

"Ратифицировать девятый дополнительный протокол к уставу Всемирного почтового союза", — говорится в тексте закона.

В информационной службе Сената пояснили, что протокол предусматривает единую почтовую территорию для взаимного обмена почтовыми отправлениями, конкретизирует определение почтового отправления для стран, принимающих устав ВПС.

Ратификация протокола будет способствовать развитию международного сотрудничества в области почтовой связи.