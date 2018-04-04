Афганские студенты будут изучать информационные технологии в узбекских вузах

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Министры информационных технологий Узбекистана и Афганистана заключили меморандум о сотрудничестве.
Согласно договору, будет введен ряд оптимизаций по улучшению двусторонних отношений между государствами, передает пресс-служба ведомства.
Между странами будет укреплена нормативно-правовая база, оптимизированы телекоммуникации, информационно-технологические сети, в частности, будет обеспечен почтовый транзит через Узбекистан в Центральную Азию.
Кроме того, в рамках меморандума запланировано сотрудничество в целях повышения конкурентоспособности по различным направлениям ИКТ-отрасли, развития и продвижения системы "Электронное правительство".
Также рассматривается вопрос обучения афганских студентов в отечественных вузах — ТУИТе и ИНХА в Ташкенте.