"Узбекские авиалинии" добавляют рейсы из Самарканда и Ферганы в Казань

Прямой рейс из Самарканда будет летать по воскресеньям, а из Ферганы — по вторникам и пятницам

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекские авиалинии" с 29 апреля вводит дополнительные рейсы из Самарканда и Ферганы в Казань.

Новый прямой рейс Самарканд — Казань будет выполняться по воскресеньям, частота рейса Фергана — Казань доведена до двух рейсов — по вторникам и пятницам. Полеты будут выполняться на аэробусах А320. В настоящий момент "Узбекские авиалинии" также дважды в неделю выполняют полеты по маршруту Ташкент — Казань.

"Увеличение частоты рейсов в Казань связано с активизацией контактов по экономической и гуманитарной линии между Узбекистаном и Татарстаном и увеличением спроса на данном направлении", — сообщает пресс-служба авиакомпании.

© Sputnik/ Александр Кряжев S7 Airlines начнет полеты в Самарканд с 30 апреля

Президент Татарстана Рустам Минниханов в сентябре 2017 года в ходе рабочего визита в Узбекистан встретился с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым, стороны обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества. В рамках визита также состоялся деловой форум с участием представителей бизнес-кругов Татарстана и Узбекистана, в ходе которого были подписаны документы о сотрудничестве в сфере здравоохранения, туризма и ИКТ.