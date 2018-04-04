"Узбекские авиалинии" добавляют рейсы из Самарканда и Ферганы в Казань

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекские авиалинии" с 29 апреля вводит дополнительные рейсы из Самарканда и Ферганы в Казань.
Новый прямой рейс Самарканд — Казань будет выполняться по воскресеньям, частота рейса Фергана — Казань доведена до двух рейсов — по вторникам и пятницам. Полеты будут выполняться на аэробусах А320. В настоящий момент "Узбекские авиалинии" также дважды в неделю выполняют полеты по маршруту Ташкент — Казань.
"Увеличение частоты рейсов в Казань связано с активизацией контактов по экономической и гуманитарной линии между Узбекистаном и Татарстаном и увеличением спроса на данном направлении", — сообщает пресс-служба авиакомпании.