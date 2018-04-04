Узбекско-индийское общество дружбы открылось в Дели

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В Дели после девятилетнего перерыва возобновило работу узбекско-индийское общество дружбы, пишет ИА "Жахон".

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"Мы будем стремиться к тому, чтобы наша организация также вносила свой вклад в процессы развития Узбекистана, в частности, путем реализации совместных проектов в области науки, образования и культуры. Очень важно организовать через возможности общества обмен студентами и специалистами в различных областях", — сказал председатель общества Анил Кумар Шастри.

Общество было зарегистрировано в 2001 году в Дели в качестве некоммерческой организации, его основная задача — укрепление дружественных отношений между государствами.

Ранее сообщалось, что Шавкат Мирзиёев собирается осенью совершить государственный визит в Индию.

Также в марте появилась информация о том, что страны создают совместный Центр развития предпринимательства в Ташкенте.