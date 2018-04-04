В Самарканде получили паспорта 35 новых граждан Узбекистана

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В хокимияте Самаркандской области 35 лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Узбекистана, вручили паспорта, сообщает NUZ.UZ.

Гражданство получили жители области разных национальностей — узбеки, таджики, азербайджанцы, армянин, молдаванин.

"Любое государство сильно своими гражданами. Вы источник могущества нашей страны. Теперь для вас открыты все пути, и в прямом, и в переносном смысле этого слова. Вы теперь сможете полностью раскрыть свои таланты и возможности", — обратился к новоиспеченным узбекистанцам председатель областного отделения фонда "Нуроний" Хасан Нормурадов.

От имени граждан, получивших паспорта, с благодарственной речью выступили учительница специализированной школы №60 Соатова Джамиля, пенсионер Эргашев Мухамадамин, преподаватель колледжа Насиба Яхьяева.

© Новости Узбекистана В Самарканде вручены паспорта 35 новым гражданам Узбекистана

"Я родилась в 1973 году в Самарканде. Через год мои родители уехали в Республику Таджикистан. В 1993 году наша семья вернулась, так как мой отец был приглашен на работу в Самарканд. Здесь я вышла замуж. Работаю врачом в 12-й семейной поликлинике. Но до сих пор я не была полноправным гражданином. Я рада, что буду теперь под защитой суверенной Республики Узбекистан, а сама отдам все силы для процветания моей родины", — рассказала Мохрухсор Истадова после того, как получила паспорт гражданина Узбекистана.

Собравшихся поздравил также заместитель хокима области Азамат Умаров.