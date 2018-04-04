Во дворе здания МВД проводится книжная ярмарка для любителей литературы

На ярмарке представлена литература разных жанров, в том числе детская

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Во дворе здания центрального аппарата Министерства внутренних дел Республики Узбекистан состоялась книжная ярмарка.

Ярмарка организована во исполнение постановления президента Узбекистана Шавката Мирзиёева "О Программе комплексных мер по развитию системы издания и распространения книжной продукции, повышению культуры чтения" от 13 сентября 2017 года, передает пресс-служба МВД Узбекистана.

"Книга — спутник человека, его друг, помощник, а также прочный фундамент великого будущего", — сказал заместитель начальника управления по связям с общественностью и средствам массовой информации Министерства внутренних дел Тулаган Абдуллаев.

На ярмарке ООО "Шарк зиёкори", издательско-полиграфический творческий дом "Узбекистон", издательство "Янги аср авлоди", а также духовно-просветительский торговый комплекс "Китоб олами" представили научно-популярную, общественно-политическую, духовно-просветительскую, художественную, правовую литературу, детские и подростковые книги.