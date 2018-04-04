Участники автопробега Ташкент — Рига: нас сердечно приняли в Узбекистане

Завершить ралли участники намерены 10 апреля у Посольства Республики Узбекистан в Риге

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Автопробег Ташкент — Рига стартовал 31 марта у Посольства Латвии в Узбекистане, пишет Sputnik Латвия.

"Пробег дружбы" посвящен столетию Латвийской Республики и 26-летию дипломатических отношений между Латвией и Узбекистаном.

В команде ралли латвийские предприниматели, а также два участника популярной латвийской группы Brainstorm. Они планируют преодолеть 5700 километров на четырех ретро-автомобилях: двух машинах марки "Жигули", "Волге" и Opel Rekord.

Организаторы разместили фотографии своих автомобилей, украшенных латвийской символикой.

"Ах, какая красота! Надеемся, скоро их можно будет увидеть вживую в нашей дорогой Латвии", — написали организаторы.

В выходные участники побывали в Самарканде, насладились красотой и величием древнего города, а также посетили могилу первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

В Бухаре колонну торжественно принял мэр города.

"Хотя все еще впереди, усталость ощущается. Но о ней забываешь, когда видишь местное внимание и сердечный прием", — отметили организаторы.

Они рассказали о новой игре: по пути экипажи соревнуются, кто собрал больше "лайков" — знаков внимания от проезжающих машин.

Впереди еще много городов, а завершить ралли участники планируют 10 апреля у Посольства Республики Узбекистан в Риге.