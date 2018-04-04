UzAirways запускает прямые авиарейсы Ургенч — Рим

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон ҳаво йуллари" впервые открыла регулярные рейсы из Рима в Ургенч, сообщает ИА "Жахон".
"Мы были свидетелями открытия первого рейса НАК из Рима в Ташкент в апреле 2000 года. Запуск нового прямого рейса между нашими древними странами всецело отвечает интересам путешественников и всех пассажиров, кто хочет насладиться культурным достоянием двух цивилизаций", — заявил гендиректор компании GS AIR Гастоне Нардони.
Согласно расписанию, вылет из Рима осуществляется каждый вторник в 20:45, самолет прибывает в Ургенч на следующий день в 05:45.