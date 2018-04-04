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Колизей в Риме

UzAirways запускает прямые авиарейсы Ургенч — Рим

© Sputnik/ Sergey Mamontov
Общество
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Вылет из Рима в Ургенч осуществляется каждый вторник по вечерам

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон ҳаво йуллари" впервые открыла регулярные рейсы из Рима в Ургенч, сообщает ИА "Жахон".

Салон Boeing 787 Dreamliner
© Узбекистон хаво йуллари
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На днях в международном аэропорту итальянской столицы состоялась церемония запуска первого рейса, организованная представительством НАК в Италии, администрацией аэропорта и посольством Узбекистана в этой стране.

"Мы были свидетелями открытия первого рейса НАК из Рима в Ташкент в апреле 2000 года. Запуск нового прямого рейса между нашими древними странами всецело отвечает интересам путешественников и всех пассажиров, кто хочет насладиться культурным достоянием двух цивилизаций", — заявил гендиректор компании GS AIR Гастоне Нардони.

Согласно расписанию, вылет из Рима осуществляется каждый вторник в 20:45, самолет прибывает в Ургенч на следующий день в 05:45.

Теги:
Узбекистон хаво йуллари, Рим, Ургенч



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