UzAirways запускает прямые авиарейсы Ургенч — Рим

Вылет из Рима в Ургенч осуществляется каждый вторник по вечерам

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон ҳаво йуллари" впервые открыла регулярные рейсы из Рима в Ургенч, сообщает ИА "Жахон".

На днях в международном аэропорту итальянской столицы состоялась церемония запуска первого рейса, организованная представительством НАК в Италии, администрацией аэропорта и посольством Узбекистана в этой стране.

"Мы были свидетелями открытия первого рейса НАК из Рима в Ташкент в апреле 2000 года. Запуск нового прямого рейса между нашими древними странами всецело отвечает интересам путешественников и всех пассажиров, кто хочет насладиться культурным достоянием двух цивилизаций", — заявил гендиректор компании GS AIR Гастоне Нардони.

Согласно расписанию, вылет из Рима осуществляется каждый вторник в 20:45, самолет прибывает в Ургенч на следующий день в 05:45.