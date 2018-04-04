Хокимият Ташкента бесплатно раздает лук жителям

После ложных публикаций в "Радио Свободы" о том, что столичный хокимият принуждает учителей покупать испорченный лук, была проведена проверка, а также принято решение раздавать лук бесплатно, чтобы избежать потери его товарного вида

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Лук из резерва хокимията города начнут бесплатно раздавать населению, работникам социальной сферы, учреждений коммунального хозяйства, сферы услуг и военных учреждений, передает пресс-служба хокимията.

Ранее "Радио Свободы" разместило статью с заголовком "Вы бы взяли прогнивший лук от хокимията?", хокимият Ташкента в ответ опубликовал опровержение. Администрация утверждает, что в материале предоставлена ложная информация о том, что сотрудников школ Ташкента принуждают покупать испорченный лук. Якобы этот продукт уже потерял товарный вид из-за неправильного температурного режима хранения.

Учитывая данные факторы, а также в целях предупреждения излишних расходов, хоким Ташкента, городской прокурор, начальник Главного управления органов внутренних дел Ташкента, начальник ташкентского Государственного налогового управления, а также Управление юстиции города 4 апреля 2018 года подписали совместное решение "О дополнительных мерах по бесплатному обеспечению луком населения города Ташкента, работников социальной сферы, учреждений коммунального хозяйства, сферы услуг, военных учреждений".

Согласно документу, организована рабочая группа, которая будет бесплатно доставлять лук. Контроль продукции осуществляют Государственный центр санитарно-эпидемиологического надзора, Ташкентское городское управление ветеринарии, Главное управление здравоохранения.

В сообщении столичной администрации также говорится, что до 4 апреля текущего года в районных управлениях народного образования были организованы ярмарки, где лук продавался по 800 сумов. Ответственные работники Ташкентского городского хокимията, изучившие данную ситуацию, убедились, что реализованный лук был годен для потребления.