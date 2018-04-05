Заменой старых водительских прав займутся специальные центры госуслуг

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Узбекистане будет введен новый механизм замены старых водительских удостоверений на новые, сообщает корреспондент Sputnik.
В стране до 2021 года необходимо заменить на новые свыше пяти миллионов водительских удостоверений. Однако в каждой области насчитывается 3-4, а всего по республике — 49 структур, осуществляющих замену удостоверений. Такое положение дел приводит к большим очередям и задержкам.
Проведенный анализ показал, что за прошедшие два с половиной месяца с момента начала выдачи новых прав в октябре прошлого года всего 1977 узбекистанцев получили их после окончания автошколы, а 8404 — поменяли водительские удостоверения старого образца на новые.
Водительское удостоверение нового образца выдается сроком на 10 лет. Замена действующих национальных водительских удостоверений на новые образцы осуществляется с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2018 года на добровольной основе, с 1 января 2019 года до 31 декабря 2020 года — в обязательном порядке.
Появление новых водительских удостоверений также позволит перейти к оформлению электронных протоколов о нарушениях ПДД. Этот процесс подразумевает использование специальной техники — мобильных планшетов или терминалов, которые позволяют считывать информацию с NFC-меток на правах.
В результате протокол будет формироваться в электронном виде, а не заполняться на бумаге. После этого в режиме реального времени он будет пересылаться в центральную базу.