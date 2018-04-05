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Выдача водительского удостоверения нового образца

Заменой старых водительских прав займутся специальные центры госуслуг

© Sputnik/ Алексей Филиппов
Общество
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В стране до 2021 года необходимо заменить на новые свыше пяти миллионов водительских удостоверений

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Узбекистане будет введен новый механизм замены старых водительских удостоверений на новые, сообщает корреспондент Sputnik.

Водитель за рулем автомобиля
CC0 / pixabay
Стало известно, сколько будут стоить новые права и техпаспорт
Теперь заменой прав помимо отделений Управления безопасности дорожного движения займутся центры государственных услуг при народных приемных. Для этого к ним будет прикреплен представитель Службы безопасности дорожного движения. Это стало известно по итогам видеоселекторного совещания, проведенного накануне под председательством Шавката Мирзиёева.

В стране до 2021 года необходимо заменить на новые свыше пяти миллионов водительских удостоверений. Однако в каждой области насчитывается 3-4, а всего по республике — 49 структур, осуществляющих замену удостоверений. Такое положение дел приводит к большим очередям и задержкам.

Проведенный анализ показал, что за прошедшие два с половиной месяца с момента начала выдачи новых прав в октябре прошлого года всего 1977 узбекистанцев получили их после окончания автошколы, а 8404 — поменяли водительские удостоверения старого образца на новые.

Водительское удостоверение нового образца выдается сроком на 10 лет. Замена действующих национальных водительских удостоверений на новые образцы осуществляется с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2018 года на добровольной основе, с 1 января 2019 года до 31 декабря 2020 года — в обязательном порядке.

Водительское удостоверение нового образца, полученное в отделении ГИБДД в Москве
© Sputnik/ Алексей Филиппов
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Новые права имеют специальные средства защиты, а также электронную метку (NFC), позволяющую осуществлять бесконтактный обмен данными. В ней хранится персональный идентификационный номер физического лица, а для юридических лиц — идентификационный номер налогоплательщика. Они полностью соответствуют международным стандартам и годны к использованию в других странах.

Появление новых водительских удостоверений также позволит перейти к оформлению электронных протоколов о нарушениях ПДД. Этот процесс подразумевает использование специальной техники — мобильных планшетов или терминалов, которые позволяют считывать информацию с NFC-меток на правах.

В результате протокол будет формироваться в электронном виде, а не заполняться на бумаге. После этого в режиме реального времени он будет пересылаться в центральную базу.

Теги:
водительское удостоверение, Узбекистан



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