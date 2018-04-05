Заменой старых водительских прав займутся специальные центры госуслуг

В стране до 2021 года необходимо заменить на новые свыше пяти миллионов водительских удостоверений

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Узбекистане будет введен новый механизм замены старых водительских удостоверений на новые, сообщает корреспондент Sputnik.

Теперь заменой прав помимо отделений Управления безопасности дорожного движения займутся центры государственных услуг при народных приемных. Для этого к ним будет прикреплен представитель Службы безопасности дорожного движения. Это стало известно по итогам видеоселекторного совещания, проведенного накануне под председательством Шавката Мирзиёева.

В стране до 2021 года необходимо заменить на новые свыше пяти миллионов водительских удостоверений. Однако в каждой области насчитывается 3-4, а всего по республике — 49 структур, осуществляющих замену удостоверений. Такое положение дел приводит к большим очередям и задержкам.

Проведенный анализ показал, что за прошедшие два с половиной месяца с момента начала выдачи новых прав в октябре прошлого года всего 1977 узбекистанцев получили их после окончания автошколы, а 8404 — поменяли водительские удостоверения старого образца на новые.

Водительское удостоверение нового образца выдается сроком на 10 лет. Замена действующих национальных водительских удостоверений на новые образцы осуществляется с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2018 года на добровольной основе, с 1 января 2019 года до 31 декабря 2020 года — в обязательном порядке.

Новые права имеют специальные средства защиты, а также электронную метку (NFC), позволяющую осуществлять бесконтактный обмен данными. В ней хранится персональный идентификационный номер физического лица, а для юридических лиц — идентификационный номер налогоплательщика. Они полностью соответствуют международным стандартам и годны к использованию в других странах.

Появление новых водительских удостоверений также позволит перейти к оформлению электронных протоколов о нарушениях ПДД. Этот процесс подразумевает использование специальной техники — мобильных планшетов или терминалов, которые позволяют считывать информацию с NFC-меток на правах.

В результате протокол будет формироваться в электронном виде, а не заполняться на бумаге. После этого в режиме реального времени он будет пересылаться в центральную базу.