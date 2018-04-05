В Узбекистане испытают новую схему приема документов в вузы

Мирзиёев предложил в этом году внедрить в экспериментальном порядке прием в центрах государственных услуг на местах документов от абитуриентов, желающих поступить в бакалавриат Ташкентского государственного юридического университета

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Узбекистане в этом году планируют опробовать новую схему приема документов в высшие образовательные учреждения, сообщает корреспондент Sputnik.

Об этом стало известно по итогам видеоселекторного совещания под председательством главы государства, посвященного развитию сферы оказания государственных услуг населению и субъектам предпринимательства.

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Мирзиёев предложил в этом году внедрить в экспериментальном порядке прием в центрах государственных услуг на местах документов от абитуриентов, желающих поступить в бакалавриат Ташкентского государственного юридического университета. Такого рода просьбы и пожелания часто высказывали родители абитуриентов в ходе выездных приемов в регионах страны.

Сегодня юношам и девушкам из глубинки приходится ехать в Ташкент и сдавать документы на поступление в вуз непосредственно на месте. Это не только становится серьезным затратным мероприятием для родителей абитуриента, но и создает большие очереди в приемных комиссиях.

Если итоги проведенного эксперимента будут признаны успешными, то эта практика может распространиться и на остальные высшие учебные заведения страны.

Напомним, что в этом году впервые в истории страны вузы будут проводить тестовые испытания не в один день — 1 августа, а с 1 по 15 августа. При этом результаты планируется публиковать на следующий день после проведения экзаменов на официальном веб-сайте Государственного центра тестирования.

В последние годы в стране отмечается ежегодный прирост числа абитуриентов в среднем на 10%. В частности, в 2016 году поступали 663 тысячи человек, в 2017 году — более 729 тысяч. В 2018 году ожидается, что документы для поступления в высшие образовательные учреждения подадут свыше 810 тысяч абитуриентов.