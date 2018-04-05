В Узбекистане ввели уголовную ответственность за фальсификацию доказательств

Установлена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком от пяти до семи лет за фальсификацию доказательств, повлекшую незаконное задержание или заключение под стражу

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о внесении поправок в ряд законодательных актов, предусматривающих введение уголовной ответственности за фальсификацию доказательств, а также ужесточение наказания за применение пыток, лжесвидетельство и ложный донос.

Текст документа опубликован в четверг в местной прессе.

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Поправки были приняты законодательной палатой парламента в феврале, одобрены Сенатом в марте и вступили в силу с момента опубликования в печати.

В соответствии с законом, установлена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком от пяти до семи лет за фальсификацию доказательств, повлекшую незаконное задержание, заключение под стражу, привлечение к уголовной ответственности, осуждение либо оправдание лица. По делам о тяжких или особо тяжких преступлениях предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет. Кроме того, максимальное уголовное наказание за фальсификацию результатов оперативно-разыскной деятельности предусматривает лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Поправки также ужесточают наказание за применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения — в случае тяжких телесных повреждений и иных тяжких последствий предусматривается лишение свободы сроком от семи до десяти лет. Ранее максимальное наказание по данной статье предусматривало срок от пяти до восьми лет.

Максимальный срок уголовного наказания за лжесвидетельство увеличен с пяти до восьми лет лишения свободы, за ложный донос — с восьми до десяти лет, указывается в тексте закона.

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Также законом устанавливается право защитника на сбор и представление доказательств, вводятся требования об обязательной видеофиксации осмотра места события, следственного эксперимента, а также ведении в процессе судебного разбирательства стенографии. Поправками установлен запрет на дополнительные требования, ограничивающие принцип открытого разбирательства по уголовным делам в судах.

В ноябре 2017 года президент Узбекистана поручил своему аппарату подготовить в порядке законодательной инициативы главы республики проект закона, предусматривающий введение уголовной ответственности за фальсификацию доказательств, принуждение к даче ложных показаний, применение пыток.