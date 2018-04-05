Россия и Узбекистан обсудили совместную борьбу с терроризмом

Участники мероприятия отметили, что с терроризмом нельзя бороться только силовыми методами, также необходимо продолжить широкий диалог между представителями разных религий

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Круглый стол, посвященный мероприятиям по борьбе с терроризмом, прошел в среду в Ташкенте в Центральном музее Вооруженных сил Узбекистана, сообщили в представительстве Россотрудничества в республике.

© РЦНК Воины-интернационалисты против террора – круглый стол в Ташкенте

По данным представительства, в мероприятии приняли участие дипломаты посольства РФ, глава представительства Россотрудничества Виктор Шулика, ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, ученые-историки, преподаватели и студенты столичных вузов, учащиеся школ, российские соотечественники, журналисты.

"Сегодня, когда мир лицом к лицу столкнулся с разрушительной, варварской идеологией ИГ (террористическая организация "Исламское государство" — запрещена в РФ), нужно отбросить все разногласия и объединиться, чтобы сообща ей противодействовать. И в этом контексте Россия и Узбекистан выбрали правильное направление, нацеленное на усиление взаимосвязей в решении этих важных задач", — отметили в Россотрудничестве.

© РЦНК Воины-интернационалисты против террора – круглый стол в Ташкенте

Информацию об антитеррористических мероприятиях российских вооруженных сил представил атташе по вопросам обороны при посольстве РФ полковник Сергей Чернышев.

Участники круглого стола отметили, что с терроризмом нельзя бороться только силовыми методами, также необходимо продолжить широкий диалог между представителями разных религий.