В Ургенче студент создал метод получения краски из отходов лука и граната

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Студент-первокурсник К.Сапарбаев из Ургенчского государственного университета изобрел метод получения краски из отходов лука и граната, передает пресс-служба Хорезмского областного совета УзЛиДеП.

© Flickr/ Ruth Hartnup Новая краска превращает предметы в сенсорные устройства

Накануне Хорезмский областной совет УзЛиДеП при УГУ организовал семинар-тренинг на тему "Роль инновационных технологий в повышении эффективности предпринимательской деятельности и производства". Там молодой человек представил свой инновационный проект "Биотехнология переработки отходов плодоовощеводства и ее экологические свойства".

Вместе со своим научным руководителем Сапарбаев изобрел технологию получения из отходов лука и граната краски четырех цветов.

В ходе семинара крупнейший производитель текстильных изделий "Урганч Бахмал" заинтересовался разработкой студента.