23:12 05 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 22°C
Прямой эфир
Поиск
Узбекские солдаты на границе Узбекистана и Афганистана

В Узбекистане в 2017 году арестовали пять тысяч нарушителей госграницы

AP Photo / Dimitri Messinis
Общество
Получить короткую ссылку
150 0 0

По итогам 2016 года пограничниками Узбекистана было задержано 7,3 тысячи нарушителей границы

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Сотрудники Комитета по охране государственной границы Службы госбезопасности Узбекистана в 2017 году задержали 4,9 тысячи нарушителей границы, сообщает пресс-служба ведомства.

Пограничник на смотровой вышке. Граница Кыргызстана
© Sputnik/ Табылды Кадырбеков
На границе Узбекистана арестовали две вооруженные группы кыргызов
По информации ведомства, в прошлом году через пункты погранконтроля Узбекистана прошло более 22 миллионов человек, из них около семи миллионов — граждане иностранных государств. Было досмотрено свыше 920 тысяч транспортных средств, из них около 400 тысяч — иностранных.

По данным КОГГ СГБ, в 2017 году был пресечен незаконный провоз через границу материальных ценностей на 32 миллиарда сумов (около 4 миллионов долларов), изъято 48,9 килограмма наркотиков, 285 единиц оружия и контрабанда 1,88 миллиона долларов.

В Узбекистане сегодня действует 69 пунктов пограничного контроля, из которых 49 международных, 14 двухсторонних, шесть — с упрощенным порядком контроля. На автодорогах действуют 38 КПП, на железной дороге — 18, в аэропортах — 12, один пункт находится в речном порту.

Теги:
граница, нарушение границы, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Посетители в зале детских аттракционов в одном из торговых центров, архивное фото
    Понизить уровень

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после трагедии в Кемерово при строительстве новых ТРЦ поручил устанавливать детские площадки на нижних этажах.

  • Мужчины вносят мясо в зал во время празднования свадьбы. Архивное фото
    Потехе час

    В Кыргызстане предлагают ограничить расходы населения на торжественные мероприятия и сократить время их проведения.

  • кулак, архивное фото
    Международный конфликт

    В российском Краснодаре на стройплощадке жилого комплекса произошла массовая драка между уроженцами Таджикистана и Северной Кореи.

  • Арабские туристы в Баку
    Туристический "подгон"

    Всемирная туристическая организация (ВТО) пообещала оказать Азербайджану техническую поддержку по привлечению в страну туристов.

  • Тунеядец
    Граждане тунеядцы

    В Беларуси будут созданы специальные комиссии, которые будут составлять списки "тунеядцев" – это решение утвердил Совет министров республики.

  • Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с правнучкой писателя Максима Горького
    Связь поколений

    Правнучка Максима Горького прибыла в Абхазию на празднование 150-летия писателя, где встретилась с президентом республики Раулем Хаджимбой.

  • Церемония освящения памятника Нарекаци в Ватикане (5 апреля 2018)
    Армянский святой

    В Ватикане освятили памятник средневековому армянскому религиозному поэту и философу Григору Нарекаци, канонизированному католической церковью.

  • Малый ракетный корабль Зелёный дол
    Не обсуждается!

    МИД Латвии призвал не обсуждать учебные пуски ракет ВМФ России в Балтийском море из-за их "пропагандистского значения".

  • Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, архивное фото
    Какие ваши доказательства?

    Премьер-министр Литвы заявил, что для подтверждения факта причастности России к отравлению Скрипаля нужны "неоспоримые доказательства".

  • Владимир Путин и Игорь Додон, архивное фото
    Решение придет

    Президент Молдовы Игорь Додон назвал сроки решения проблемы Приднестровья и рассказал о роли в этом Владимира Путина.

  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в Вашингтоне
    Хотим еще!

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее страна ведет переговоры с США о размещении дополнительных войск и противоракетного комплекса "Патриот".

  • АМС г.Владикавказа объявляет конкурс на лучший проект оформления въездов в столицу республики
    Ворота в город

    Владикавказ объявил творческий конкурс на лучший проект оформления въездов в город – победители получат от 30 до 100 тысяч рублей.

  • Посетители в зале детских аттракционов в одном из торговых центров, архивное фото
    Понизить уровень

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после трагедии в Кемерово при строительстве новых ТРЦ поручил устанавливать детские площадки на нижних этажах.

  • Мужчины вносят мясо в зал во время празднования свадьбы. Архивное фото
    Потехе час

    В Кыргызстане предлагают ограничить расходы населения на торжественные мероприятия и сократить время их проведения.

  • кулак, архивное фото
    Международный конфликт

    В российском Краснодаре на стройплощадке жилого комплекса произошла массовая драка между уроженцами Таджикистана и Северной Кореи.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Фестиваль Насреддин Афанди в Бухаре
В гости к хитрецу Афанди: как отметили День смеха в Бухаре
Первый пошел: с обновленного Южного вокзала отправился поезд в Бухару
Как выглядит обновленный Южный вокзал Ташкента
Талисманы ЧМ по футболу разных лет
От Вилли до Забиваки: талисманы чемпионатов мира по футболу

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054