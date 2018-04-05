В Узбекистане в 2017 году арестовали пять тысяч нарушителей госграницы

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Сотрудники Комитета по охране государственной границы Службы госбезопасности Узбекистана в 2017 году задержали 4,9 тысячи нарушителей границы, сообщает пресс-служба ведомства.

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По информации ведомства, в прошлом году через пункты погранконтроля Узбекистана прошло более 22 миллионов человек, из них около семи миллионов — граждане иностранных государств. Было досмотрено свыше 920 тысяч транспортных средств, из них около 400 тысяч — иностранных.

По данным КОГГ СГБ, в 2017 году был пресечен незаконный провоз через границу материальных ценностей на 32 миллиарда сумов (около 4 миллионов долларов), изъято 48,9 килограмма наркотиков, 285 единиц оружия и контрабанда 1,88 миллиона долларов.

В Узбекистане сегодня действует 69 пунктов пограничного контроля, из которых 49 международных, 14 двухсторонних, шесть — с упрощенным порядком контроля. На автодорогах действуют 38 КПП, на железной дороге — 18, в аэропортах — 12, один пункт находится в речном порту.