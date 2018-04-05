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Вступительные экзамены в Университет Инха в Ташкенте

В Узбекистане сократили число тестов при поступлении в вузы

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Тема:
Реформы образования в Узбекистане (26)
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Теперь вместо экзаменов по трем предметам абитуриенты будут сдавать 30 тестов по каждому направлению или 90 тестовых вопросов

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Узбекистане серьезно сократили общее число тестовых заданий, которые необходимо сдать при поступлении в высшие учебные заведения, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Студенты в аудитории
© Sputnik/ Владимир Федоренко
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Долгое время в стране действовала практика, при которой абитуриенты сдают тестовые экзамены по трем предметам. По каждому их них приходится отвечать на 36 вопросов, или всего на 108.

Как сообщили корреспонденту Sputnik в Государственном центре тестирования (ГЦТ), теперь абитуриенты будут сдавать только 30 тестов по каждому направлению или всего 90 тестовых вопросов.

"Для выполнения 30 тестовых заданий абитуриентам предоставят 1 час, соответственно для 60 тестов — 2 часа, 90 тестов — 3 часа. Сам лист ответов получил новый дизайн, но абитуриентам, как и раньше, необходимо будет закрашивать кружки с правильными ответами. Сокращение числа тестов вписывается в общемировые тенденции, в зарубежных вузах используют от 25 до 40 вопросов", — отметил Sputnik представитель центра.

Те, кто будет недоволен полученным результатом, вправе оспорить итоги тестового экзамена в течении 10 календарных дней с 20 по 30 августа. Апелляции от абитуриентов будут приниматься в региональных отделах ГЦТ. Еще одно интересное нововведение — добавление к листу ответов специального акта об
отстранении с тестовых испытаний. Ранее были нередки случаи, когда на абитуриента, пойманного со шпаргалкой или сотовым телефонов, заводился отдельный акт, который впоследствии неким образом растворялся, а лист ответов нарушителя благополучно отправлялся для проверки в ГЦТ.

Девушка радуется своей фамилии в списках зачисленных абитуриентов
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Теперь такие акты неотделимы от листов ответов и при выявлении нарушения они будут заполняться наблюдателями, тем самым пресекая возможность дальнейшего мошенничества. В этом году впервые в истории страны тестовые испытания будут проводиться с 1 по 15 августа, а результаты экзаменов — публиковаться на следующий день после их проведения на официальном веб-сайте Государственного центра тестирования.

В последние годы в стране отмечается ежегодный прирост числа абитуриентов на 10%. В частности, в 2016 году поступали 663 тысячи человек, в 2017 году — более 729 тысяч абитуриентов. В 2018 году ожидается, что документы для поступления в высшие образовательные учреждения сдадут свыше 810 тысяч абитуриентов.

Тема:
Реформы образования в Узбекистане (26)
Теги:
Образование, поступление, экзамен, абитуриенты, ВУЗ, Узбекистан



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