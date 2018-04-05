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Вступительные экзамены в Университет Инха в Ташкенте

В Узбекистане допустили всего 57 зданий для приема тестов в вузы

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Общество
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Тема:
Образование в Узбекистане (34)
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В прошлом году общее количество мест для сдачи вступительных экзаменов в республике превышало одну тысячу. Резкое сокращение вызвано ужесточившимися требованиями к самим помещениям, которые должны быть оборудованы камерами наблюдения По прогнозам в этом году в вузы будут поступать до 810 тысяч абитуриентов.

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Узбекистане для проведения вступительных тестовых испытаний в вузы в этом году отобрано всего 57 зданий, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Раньше абитуриенты сдавали тесты при поступлении в вуз в основном в стенах самого учебного заведения. Начиная с этого года все экзамены пройдут по новой утвержденной схеме, когда сам процесс сдачи будет организован в крупных павильонах с обязательным наличием видеокамер, записывающих все происходящее в режиме онлайн.

Для этого в Каракалпакстане, во всех областях и городе Ташкенте были изучены павильоны с большой вместимостью, многоместные здания различных организаций и колледжей.

"В последний год для тестовых испытаний мы использовали более одной тысячи зданий, сейчас их количество серьезно сокращается. Так, например, всего отобрано 57 крупных зданий, из них самое маленькое вмещает 240 мест, самое большое — 6150. Сейчас всю подготовительную работу для принятия там экзаменов ведет Государственный центр тестирования совместно с хокимиятами областей и столицы", — отметил источник в ГЦТ.

Вступительные экзамены в Университет Инха в Ташкенте
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В Узбекистане сократили число тестов при поступлении в вузы
По его словам, в Ташкенте, например, таким местом определены две площадки — павильоны "Узэкспоцентра" и колледж олимпийского резерва на Чиланзаре.

Кроме того, в этом году ожидается рекордное количество поступающих в вузы. По прогнозам, их число превысит 810 тысяч. Поэтому тестовые испытания, которые будут проводиться с 1 по 15 августа, пройдут в две смены. Первая начинается с 8 утра, вторая — с 15:00. Время и место проведения тестов указывается в пропуске абитуриентов.

"Каждый день в две смены среднее количество сдающих экзамены абитуриентов составит где-то 57-60 тысяч человек. Однако мы подстраховались и дополнительно подготовили еще 50 тысяч мест. Таким образом, общее число мест для проведения вступительных экзаменов в Ташкенте и регионах на сегодняшний день составляет 860 тысяч", — сообщил собеседник.

Девушка радуется своей фамилии в списках зачисленных абитуриентов
© Sputnik/ Евгений Биятов
В Узбекистане испытают новую схему приема документов в вузы
Еще одно важное нововведение — в этом году в республике серьезно сократили общее число тестовых заданий, которые необходимо сдать при поступлении в высшие учебные заведения. Теперь абитуриенты будут сдавать только 30 тестов по каждому направлению или всего 90 тестовых вопросов.

В последние годы в стране отмечается ежегодный прирост числа абитуриентов на 10%. В частности, в 2016 году поступали 663 тысячи человек, в 2017 году — более 729 тысяч абитуриентов.

Тема:
Образование в Узбекистане (34)
Теги:
Государственный центр тестирования Узбекистана, Узбекистан, Образование



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