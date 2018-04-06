УМЭД будет принимать меньше студентов и сократит срок обучения

В вузе появятся новые направления обучения по программам бакалавриата "Международная экономика и менеджмент" и "Международная журналистика"

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Деятельность Университета мировой экономики и дипломатии (УМЭД) будет серьезно переформатирована, сообщает корреспондент Sputnik.

Глава государства поручил Министерству иностранных дел до начала мая разработать проект постановления по кардинальному совершенствованию деятельности вуза.

Документ должен быть прежде всего направлен на повышение качества образования с учетом передового зарубежного опыта, а также на пересмотр актуальных задач и направлений деятельности университета исходя из современных внешнеэкономических и внешнеполитических приоритетов страны.

В частности, планируется сократить срок обучения и квоты приема в бакалавриат. Это позволит обеспечить адресную подготовку востребованных на практике специалистов, исходя из спроса заинтересованных ведомств, а также формирование из их числа перспективного резерва дипломатических кадров.

Кроме того, в вузе появятся новые направления обучения по программам бакалавриата "Международная экономика и менеджмент" и "Международная журналистика".

В университете также планируется организовать курсы по подготовке профессиональных переводчиков и гидов, обеспечивающих сопровождение официальных мероприятий и делегаций зарубежных стран на высоком организационном уровне.

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Еще одно важное направление — усиление роли вуза в осуществлении системного анализа внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Узбекистана путем проведения фундаментальных научно-прикладных исследований с прогнозными оценками перспектив сотрудничества с зарубежными партнерами и развития международных отношений.

Напомним, что Университет мировой экономики и дипломатии создан по инициативе первого президента Узбекистана в 1992 году.

В вузе реализуется трехступенчатая система обучения, которая включает в себя бакалавриат (5 лет), магистратуру (2 года) и докторантуру (3 года). В настоящее время при университете действуют три факультета — "Международные экономические отношения", "Международное право" и "Международные отношения".