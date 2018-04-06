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УМЭД будет принимать меньше студентов и сократит срок обучения

© Sputnik/ Aleksandr Pogotov
Общество
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В вузе появятся новые направления обучения по программам бакалавриата "Международная экономика и менеджмент" и "Международная журналистика"

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Деятельность Университета мировой экономики и дипломатии (УМЭД) будет серьезно переформатирована, сообщает корреспондент Sputnik.

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Глава государства поручил Министерству иностранных дел до начала мая разработать проект постановления по кардинальному совершенствованию деятельности вуза.

Документ должен быть прежде всего направлен на повышение качества образования с учетом передового зарубежного опыта, а также на пересмотр актуальных задач и направлений деятельности университета исходя из современных внешнеэкономических и внешнеполитических приоритетов страны.

В частности, планируется сократить срок обучения и квоты приема в бакалавриат. Это позволит обеспечить адресную подготовку востребованных на практике специалистов, исходя из спроса заинтересованных ведомств, а также формирование из их числа перспективного резерва дипломатических кадров.

Кроме того, в вузе появятся новые направления обучения по программам бакалавриата "Международная экономика и менеджмент" и "Международная журналистика".

В университете также планируется организовать курсы по подготовке профессиональных переводчиков и гидов, обеспечивающих сопровождение официальных мероприятий и делегаций зарубежных стран на высоком организационном уровне.

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Еще одно важное направление — усиление роли вуза в осуществлении системного анализа внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Узбекистана путем проведения фундаментальных научно-прикладных исследований с прогнозными оценками перспектив сотрудничества с зарубежными партнерами и развития международных отношений.

Напомним, что Университет мировой экономики и дипломатии создан по инициативе первого президента Узбекистана в 1992 году.

В вузе реализуется трехступенчатая система обучения, которая включает в себя бакалавриат (5 лет), магистратуру (2 года) и докторантуру (3 года). В настоящее время при университете действуют три факультета — "Международные экономические отношения", "Международное право" и "Международные отношения".

Теги:
вуз, УМЭД, Узбекистан, Высшее образование



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