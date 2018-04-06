УМЭД будет принимать меньше студентов и сократит срок обучения

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Деятельность Университета мировой экономики и дипломатии (УМЭД) будет серьезно переформатирована, сообщает корреспондент Sputnik.
Документ должен быть прежде всего направлен на повышение качества образования с учетом передового зарубежного опыта, а также на пересмотр актуальных задач и направлений деятельности университета исходя из современных внешнеэкономических и внешнеполитических приоритетов страны.
В частности, планируется сократить срок обучения и квоты приема в бакалавриат. Это позволит обеспечить адресную подготовку востребованных на практике специалистов, исходя из спроса заинтересованных ведомств, а также формирование из их числа перспективного резерва дипломатических кадров.
Кроме того, в вузе появятся новые направления обучения по программам бакалавриата "Международная экономика и менеджмент" и "Международная журналистика".
В университете также планируется организовать курсы по подготовке профессиональных переводчиков и гидов, обеспечивающих сопровождение официальных мероприятий и делегаций зарубежных стран на высоком организационном уровне.
Напомним, что Университет мировой экономики и дипломатии создан по инициативе первого президента Узбекистана в 1992 году.
В вузе реализуется трехступенчатая система обучения, которая включает в себя бакалавриат (5 лет), магистратуру (2 года) и докторантуру (3 года). В настоящее время при университете действуют три факультета — "Международные экономические отношения", "Международное право" и "Международные отношения".