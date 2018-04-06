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Студенты в аудитории

В Узбекистане усилят контроль за списыванием на экзаменах в вузы

© Sputnik/ Владимир Федоренко
Общество
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Государственный центр тестирования уже завершил начальный этап работ по оснащению 57 зданий, отобранных для экзаменов, необходимым количеством столов и стульев, досками и другими техническими средствами

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Узбекистане реализуют ряд мер по контролю за списыванием на тестовых экзаменах в вузы, а также по обеспечению прозрачности этого процесса, сообщает корреспондент Sputnik.

На сегодняшний день Государственный центр тестирования (ГЦТ) уже завершил начальный этап работ по оснащению 57 зданий, отобранных для экзаменов, необходимым количеством столов и стульев, досками и другими техническими средствами.

"В аудитории на каждого абитуриента выделят не менее двух квадратных метров. В результате стационарное видеонаблюдение будет устанавливаться на 30 человек. Все видеозаписи процесса сдачи тестов будут храниться в ГЦТ, поэтому абитуриент может быть отстранен от экзаменов как в момент самой сдачи, так и потом, если наблюдатели при просмотре записи обнаружат, что он нарушал правила — списывал или использовал телефон", — отметил Sputnik представитель центра.

Вступительные экзамены в Университет Инха в Ташкенте
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При входе в здание, где проводятся тесты, абитуриенты пройдут проверку при помощи средств идентификации личности. Они также должны будут пройти через металлодетектор. Интересно, что абитуриента могут не допустить на экзамены уже на этом этапе, если у него обнаружат запрещенные предметы.

В этом году Государственный центр тестирования также планирует создать возможность для наблюдения за процессом тестирования в режиме онлайн всем желающим, в том числе родителям абитуриентов.

Отметим, что серьезно сокращено и общее число тестовых заданий, которые необходимо сдать при поступлении. Теперь абитуриенты будут сдавать только 30 тестов по каждому направлению, или всего 90 тестовых вопросов.

Для выполнения 30 тестовых заданий абитуриентам предоставят 1 час, соответственно, для 60 тестов — 2 часа, 90 тестов — 3 часа. Те, кто будет недоволен полученным результатом, вправе оспорить итоги тестового экзамена в течение 10 календарных дней с 20 по 30 августа. Апелляции от абитуриентов будут приниматься в региональных отделах ГЦТ.

В этом году впервые в истории страны тестовые испытания будут проводиться с 1 по 15 августа в две смены. Первая начнется с 8 утра, вторая — с 15:00. Результаты экзаменов будут публиковаться на следующий день после их проведения на официальном веб-сайте Государственного центра тестирования.

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Теги:
Государственный центр тестирования Узбекистана, Высшее образование



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