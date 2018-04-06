Ранее Мирзиёев заявлял, что Узбекистан и Финляндия обладают широкими возможностями и потенциалом для практического взаимодействия

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. По состоянию на 31 декабря 2017 года в Финляндии проживает свыше 500 граждан Узбекистана, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя статистического ведомства страны Йони Рантакари.

Также среди проживающих в Финляндии есть и другие граждане бывшего СССР, среди них: 369 казахов, 19 таджиков и 21 выходец из Туркменистана.

В начале 2018 года Шавкат Мирзиёев в своем послании главе Финляндии Саули Нийнистё отмечал, страны обладают широкими возможностями и потенциалом для практического взаимодействия, совместного продвижения конкретных программ и проектов в различных областях.